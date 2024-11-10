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    «Хьюстон» увезет победу из Детройта?

    «Детройт» — «Хьюстон». Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Хьюстон»
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    «Хьюстон» — «Мемфис»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арена» 10 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Хьюстон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 10 Ноября 2024 года

    Детройт

  • НБА
    •  Детройт 23:00 Хьюстон

    Хьюстон

  • НБА
    •

    «Детройт»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 8 место, одержав 4 победы и потерпев 6 поражений.

    Последние матчи: «Детройт» одержал победу над «Атлантонй» в домашнем матче (122:121). Вклад в победу команды внёс защитник Кейд Каннингем, который оформил трипл-дабл: 22 очка, 11 подборов и 13 передач.

    Не сыграют: На трёх игроков не сможет рассчитывать «Детройт» в предстоящей игре против «Хьюстона»: из-за болезни из строя выбыл форвард Аусар Томпсон. С травмой икры и лодыжки в лазарете находятся форвард Боби Клинтман и центровой Джаден Дюрен соответственно.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Детройта» одержали три победы.

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: «Хьюстон» расположился на 8 месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 5 побед и потерпев 4 поражения.

    Последние матчи: После двух побед подряд баскетболисты «Хьюстона» потерпели гостевое поражение в матче против «Оклахомы» (107:126).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: У «Хьюстона» прервалась победная серия, которая состояла из двух матчей.

    Статистика для ставок

    • «Детройт» одержал три победы в последних пяти матчах

    • Прервалась двухматчевая победная серия «Хьюстона»

    • В сезоне 2023/2024 «Детройт» и «Хьюстон» сыграли 2 матча (2:0 — в пользу «Хьюстона»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Детройта» — 2.61.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90.

    Прогноз: «Хьюстон» знает как побеждать «Детройт» по опыту игр прошлого сезона. Ставим на победу гостей.

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-5) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.96.

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