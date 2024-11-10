Детройт
Хьюстон
«Детройт»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 8 место, одержав 4 победы и потерпев 6 поражений.
Последние матчи: «Детройт» одержал победу над «Атлантонй» в домашнем матче (122:121). Вклад в победу команды внёс защитник Кейд Каннингем, который оформил трипл-дабл: 22 очка, 11 подборов и 13 передач.
Не сыграют: На трёх игроков не сможет рассчитывать «Детройт» в предстоящей игре против «Хьюстона»: из-за болезни из строя выбыл форвард Аусар Томпсон. С травмой икры и лодыжки в лазарете находятся форвард Боби Клинтман и центровой Джаден Дюрен соответственно.
Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Детройта» одержали три победы.
«Хьюстон»
Турнирная таблица: «Хьюстон» расположился на 8 месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 5 побед и потерпев 4 поражения.
Последние матчи: После двух побед подряд баскетболисты «Хьюстона» потерпели гостевое поражение в матче против «Оклахомы» (107:126).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: У «Хьюстона» прервалась победная серия, которая состояла из двух матчей.
Статистика для ставок
- «Детройт» одержал три победы в последних пяти матчах
- Прервалась двухматчевая победная серия «Хьюстона»
- В сезоне 2023/2024 «Детройт» и «Хьюстон» сыграли 2 матча (2:0 — в пользу «Хьюстона»)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Детройта» — 2.61.
ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90.
Прогноз: «Хьюстон» знает как побеждать «Детройт» по опыту игр прошлого сезона. Ставим на победу гостей.
Ставка: Фора «Хьюстона» (-5) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.96.