В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арена» 10 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Хьюстон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Детройт»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 8 место, одержав 4 победы и потерпев 6 поражений.

Последние матчи: «Детройт» одержал победу над «Атлантонй» в домашнем матче (122:121). Вклад в победу команды внёс защитник Кейд Каннингем, который оформил трипл-дабл: 22 очка, 11 подборов и 13 передач.

Не сыграют: На трёх игроков не сможет рассчитывать «Детройт» в предстоящей игре против «Хьюстона»: из-за болезни из строя выбыл форвард Аусар Томпсон. С травмой икры и лодыжки в лазарете находятся форвард Боби Клинтман и центровой Джаден Дюрен соответственно.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Детройта» одержали три победы.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» расположился на 8 месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 5 побед и потерпев 4 поражения.

Последние матчи: После двух побед подряд баскетболисты «Хьюстона» потерпели гостевое поражение в матче против «Оклахомы» (107:126).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: У «Хьюстона» прервалась победная серия, которая состояла из двух матчей.

Статистика для ставок

«Детройт» одержал три победы в последних пяти матчах

Прервалась двухматчевая победная серия «Хьюстона»

В сезоне 2023/2024 «Детройт» и «Хьюстон» сыграли 2 матча (2:0 — в пользу «Хьюстона»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Детройта» — 2.61.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90.

Прогноз: «Хьюстон» знает как побеждать «Детройт» по опыту игр прошлого сезона. Ставим на победу гостей.

Ставка: Фора «Хьюстона» (-5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.96.