Миннесота
Шарлотт
«Миннесота»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 11 место, одержав три победы и потерпев три поражения.
Последние матчи: «Миннесота» в этом сезоне выступает с переменным успехом, может выиграть у мощного «Денвера» (119:116) или проиграть скромному «Сан-Антонио», как этом получилось в последнем матче (103:113).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних 5 матчах «Миннесота» одержала 3 победы.
«Шарлотт»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 9 место, одержав две победы и потерпев два поражения.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Шарлотт» проиграл «Бостону» (103:113).
Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Сет Карри и центровой Марк Уильямс, которые получили травмы колена и ноги соответственно.
Состояние команды: «Шарлотт» не может выиграть во втоом матче подряд.
Статистика для ставок
- «Миннесота» одержала 3 победы в 5 последних матчах
- Проигрышная серия «Шарлотт» составляет два матча
- В сезоне 2023/2024 «Шарлотт» и «Миннесота» играли дважды (1:1 — ничья в серии)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. На победу «Шарлотт» — 3.94.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 1.86.
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Прогноз: «Миннесота» не должен встретиться с серьезным сопротивлением со стороны «Шарлотт». Ожидаем уверенной победы «лесных волков».
Ставка: Фора «Миннесоты» (-8.5) с коэффициентом 1.83.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.70.