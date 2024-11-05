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    «Миннесота» добьется победы в родных стенах?

    «Миннесота» — «Шарлотт». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Шарлотт»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 5 ноября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Ноября 2024 года

    Миннесота

  • НБА
    •  Миннесота 05:00 Шарлотт

    Шарлотт

  • НБА
    •

    «Миннесота»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 11 место, одержав три победы и потерпев три поражения.

    Последние матчи: «Миннесота» в этом сезоне выступает с переменным успехом, может выиграть у мощного «Денвера» (119:116) или проиграть скромному «Сан-Антонио», как этом получилось в последнем матче (103:113).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних 5 матчах «Миннесота» одержала 3 победы.

    «Шарлотт»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 9 место, одержав две победы и потерпев два поражения.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Шарлотт» проиграл «Бостону» (103:113).

    Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Сет Карри и центровой Марк Уильямс, которые получили травмы колена и ноги соответственно.

    Состояние команды: «Шарлотт» не может выиграть во втоом матче подряд.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» одержала 3 победы в 5 последних матчах

    • Проигрышная серия «Шарлотт» составляет два матча

    • В сезоне 2023/2024 «Шарлотт» и «Миннесота» играли дважды (1:1 — ничья в серии)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. На победу «Шарлотт» — 3.94.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 1.86.

    Прогноз: «Миннесота» не должен встретиться с серьезным сопротивлением со стороны «Шарлотт». Ожидаем уверенной победы «лесных волков».

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-8.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.70.

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    «Миннесота» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» добьется победы в родных стенах?
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