В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 5 ноября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 11 место, одержав три победы и потерпев три поражения.

Последние матчи: «Миннесота» в этом сезоне выступает с переменным успехом, может выиграть у мощного «Денвера» (119:116) или проиграть скромному «Сан-Антонио», как этом получилось в последнем матче (103:113).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних 5 матчах «Миннесота» одержала 3 победы.

«Шарлотт»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 9 место, одержав две победы и потерпев два поражения.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Шарлотт» проиграл «Бостону» (103:113).

Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Сет Карри и центровой Марк Уильямс, которые получили травмы колена и ноги соответственно.

Состояние команды: «Шарлотт» не может выиграть во втоом матче подряд.

Статистика для ставок

«Миннесота» одержала 3 победы в 5 последних матчах

Проигрышная серия «Шарлотт» составляет два матча

В сезоне 2023/2024 «Шарлотт» и «Миннесота» играли дважды (1:1 — ничья в серии)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. На победу «Шарлотт» — 3.94.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 1.86.

Прогноз: «Миннесота» не должен встретиться с серьезным сопротивлением со стороны «Шарлотт». Ожидаем уверенной победы «лесных волков».

Ставка: Фора «Миннесоты» (-8.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.70.