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    «Сан-Антонио» продлит проигрышную серию «Юты»?

    «Юта» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 1 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Сан-Антонио»
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    «Торонто» — «Сан-Антонио»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Арена» 1 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Сан-Антонио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Юта»

    Турнирная таблица: «Юта» занимает последнее 15 место в Западной конференции, потерпев 4 поражения.

    Последние матчи: В последнем матче регулярного чемпионата команда из Солт-Лейк-Сити потерпела домашнее поражение в матче против «Сакраменто» (96:113).

    Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя выбыл Айзея Кольер. Из строя выбыл лидер команды Лаури Маркканен, центровой «джазменов» в матче против «Сакраменто» травмировал спину. Лодыжку травмировал Тейлор Хендрикс.
    Восстановились от травмы Джонни Джузэнг и Дрю Юбэнкс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Юта» не может выиграть в пятом матче подряд.

    «Сан-Антонио»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» опустился на 14 место. В активе техасцев одна победа и три поражения.

    Последние матчи: «Сан-Антонио» на старте сезона обменялся победами с «Хьюстоном» (109:106, 101:106), а последнем туре регулярного чемпионата техасцы уступили «Оклахоме» (93:105).

    Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют защитник Тре Джонс и форвард Девин Вассел, которые получилии травмы лодыжки и ноги соответственно.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сан-Антонио» выиграл лишь один матч.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Антонио» в последних пяти матчах одержал однну победу

    • Проигрышная серия «Юты» составляет 5 матчей

    • В сезоне 2023/2024 «Юта» и «Сан-Антонио» сыграли 3 раза (2:1 — в пользу «Юты»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры не могут определить явного фаворита матча. На победу «Юты» и «Сан-Антонио» ставки принимаются с одинаковым коэффициентом 1.93.

    ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Юта» в предстоящей игре не сможет рассчитывать на своего лидера Лаури Маркканена, так что своим шансом может воспользоваться «Сан-Антонио», который уже знает вкус победы в этом сезоне.

    Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Юта» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Сан-Антонио» продлит проигрышную серию «Юты»?
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