«Милуоки»
Турнирная таблица: В сезоне 2023/2024 «Милуоки» занял 3 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения. В итоге «баксы» получили путёвку в первый раунд плей-офф, где проиграли «Индиане» (2:4 счет в серии).
Последние матчи: В новом сезоне национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» на выезде одержал «Филадельфию» (124:109). В составе победителей лучшим игроком стал защитник Дэмиан Лиллард, который отправил в кольцо соперника 30 очков. Вторым по результативности стал Яннис Адетокунбо, греческий игрок оформил дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов.
Не сыграют: Под вопросом участие Янниса Адетокунбо, который получил травму колена в игре против «Филадельфии» в новом сезоне НБА. С мышечной травмой в лазарете Брук Лопес, также из строя выбыли Гари Трент (травма икры) и Крис Миддлтон (травма лодыжки).
Состояние команды: Команда из штата Висконсин может подписать баскетболиста Мрджона Бошампа. К слову, один из ключевых игроков «Милуоки» Крис Миддлтон продолжит восстанавливаться после операций на голеностопах. О сроках возвращения игрока на паркет говорить преждевременно.
«Чикаго»
Турнирная таблица: В сезоне 2023/2024 «Чикаго» занял 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 39 побед и потерпев 43 поражения.
В первом матче стадии плей-ин «Чикаго» выиграл у «Сакраменто» (105:98), но в следующей игре проиграл «Майами» (91:112).
Последние матчи: В стартовом матче НБА иллинойский клуб потерпел поражение в матче против «Нью-Орлеана» (111:123).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: На старте нового сезона в НБА «Чикаго» намерен совершить обмен Зака Лавина.
Статистика для ставок
- В межсезонье «Милуоки» одержал 1 победу и потерпел 3 поражения
- В межсезонье «Чикаго» одержал 3 победы и потерпел 2 поражения
- В сезоне 2023/2024 «Милуоки» и «Чикаго» дважды сыграли (3:1- в пользу «Милуоки»)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Чикаго» — 4.93.
ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.95 и 1.90 соответственно.
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Прогноз: «Чикаго» уже стартовал с поражения в новом сезоне НБА, однако у илинойскце есть прекрасная возможность реабилитироваться и одержать первую победу. Соперник — «Милуоки» подходит к игре в ослабленном составе.
Ставка: Фора «Чикаго» (+10) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.95.