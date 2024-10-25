В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Денвере на «Болла Арена» 25 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Денвер» занял 3 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 57 побед и потерпев 25 поражений.

В плей-офф «Денвер» смог дойти лишь до четвертьфинала, на этой стадии «наггетсы» проиграли «Миннесоте», сыграв все 7 матчей в дуэли (3:4 — поражение в серии). Однако в первом круге «Денвер» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1).

Последние матчи: В межсезонье «Денвер» провёл 5 матчей, одержав победу над «Миннесотой» (132:126), но проиграв «Оклахоме» (94:124), «Финиксу» (114:118) и дважды «Бостону» (104:130, 103:107).

Прогнозы и ставки на баскетбол

Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла.

Состояние команды: Перед стартом сезона игрок «Денвера» Аарон Гордон подпишет продление с клубом на 4 года.

«Оклахома»

Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Оклахома» занял 2 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 57 побед и потерпев 25 поражений.

В плей-офф «Оклахома» добралась до четвертьфинала, где уступила в серии техасским ковбоям из Далласа (2:4 — в серии), а в рамках 1/8 финала «громобойцы» «свипнули» «Нью-Орлеан» (4:0).

Последние матчи: В межсезонье «Оклахома» провёла 4 матча, одержав победы над «Атлантой» (104:99), «Денвером» (124:94) и «Сан-Антонио» (112:107), но проиграа «Хьюстону» (113:122).

Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Хартегштайн (травма руки), Топич (травма колена), Уильямс (травма лодыжки).

Состояние команды: «Оклахома» выдает победную серию из трех матчей и вполне способна добиться положительного результата в противостоянии с «Денвером»

Статистика для ставок

В межсезонье «Нью-Орлеан» одержал 3 победы подряд

«Денвер» прервал проигрышную серию, которая составляла 4 матча

В сезоне 2023/2024 «Денвер» и «Оклахома» сыграли 4 раза между собой (3:1- в пользу «громобойцев)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Денвер" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу "Оклахомы" — 2.11.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: "Оклахома" хоть и испытывает серьезные кадровые проблемы, но уже знает опыт победы над "Денвером". Мы уверены, что громобойцы повторят успех контрольной игры в межсезонье.

Ставка: Победа "Оклахомы" с коэффициентом 2.11.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.93.