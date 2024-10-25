ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дуглас СантосБольше не легионер. Дуглас Сантос получил российское гражданство Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» 1:1. Онлайн
    Все новости спорта

    «Оклахома» с победы начнёт в новом сезоне НБА?

    «Денвер» — «Оклахома». Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 25 октября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Оклахома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оклахома» — «Милуоки»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Денвере на «Болла Арена» 25 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 25 Октября 2024 года

    Денвер

  • НБА. Предсезонка
    •  Денвер 05:00 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Денвер»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Денвер» занял 3 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 57 побед и потерпев 25 поражений.

    В плей-офф «Денвер» смог дойти лишь до четвертьфинала, на этой стадии «наггетсы» проиграли «Миннесоте», сыграв все 7 матчей в дуэли (3:4 — поражение в серии). Однако в первом круге «Денвер» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1).

    Последние матчи: В межсезонье «Денвер» провёл 5 матчей, одержав победу над «Миннесотой» (132:126), но проиграв «Оклахоме» (94:124), «Финиксу» (114:118) и дважды «Бостону» (104:130, 103:107).

    Прогнозы и ставки на баскетбол

    Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла.

    Состояние команды: Перед стартом сезона игрок «Денвера» Аарон Гордон подпишет продление с клубом на 4 года.

    «Оклахома»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Оклахома» занял 2 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 57 побед и потерпев 25 поражений.

    В плей-офф «Оклахома» добралась до четвертьфинала, где уступила в серии техасским ковбоям из Далласа (2:4 — в серии), а в рамках 1/8 финала «громобойцы» «свипнули» «Нью-Орлеан» (4:0).

    Последние матчи: В межсезонье «Оклахома» провёла 4 матча, одержав победы над «Атлантой» (104:99), «Денвером» (124:94) и «Сан-Антонио» (112:107), но проиграа «Хьюстону» (113:122).

    Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Хартегштайн (травма руки), Топич (травма колена), Уильямс (травма лодыжки).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Оклахома» выдает победную серию из трех матчей и вполне способна добиться положительного результата в противостоянии с «Денвером»

    Статистика для ставок

    • В межсезонье «Нью-Орлеан» одержал 3 победы подряд

    • «Денвер» прервал проигрышную серию, которая составляла 4 матча

    • В сезоне 2023/2024 «Денвер» и «Оклахома» сыграли 4 раза между собой (3:1- в пользу «громобойцев)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: "Денвер" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу "Оклахомы" — 2.11.

    ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: "Оклахома" хоть и испытывает серьезные кадровые проблемы, но уже знает опыт победы над "Денвером". Мы уверены, что громобойцы повторят успех контрольной игры в межсезонье.

    Ставка: Победа "Оклахомы" с коэффициентом 2.11.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Детройт — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Торонто — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Даллас — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Коринтианс — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сакраменто — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Эредиано
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Навбахор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рублев — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лада — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Денвер» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» с победы начнёт в новом сезоне НБА?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры