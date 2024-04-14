«Кливленд»
Турнирное положение: Хочется отметить настроение «Кливленда» и его командный дух, которые позволили вернуться в конце сезона на примерно свой уровень игры и побороться за более выгодный посев.
Последние матчи: В двух последних матчах команда из Огайо продемонстрировала максимально убедительную игру в атаке, поэтому победили абсолютно заслуженно.
Травмированные игроки: Сейчас Бикерстафф не может рассчитывать на Джерома, Меррилла и Уэйда.
Общий тонус клуба: Нет никакой надежды на то, что гости смогут оказать достойный уровень сопротивления.
«Шарлотт»
Турнирное положение: Поклонники «Шарлотт» уже давно приняли и поняли, что ничего хорошего в будущем их любимцам не светит, и нужно начинять с высшего менеджмента клуба.
Последние матчи: После крайней игры с «Бостоном» все иллюзии на удачное завершение сезона закончились больно и непоправимо.
Травмированные игроки: Тем более после той встречи «Хорнетс» потеряли ещё два баскетболиста, и теперь их лазарет насчитывает шесть временно недоступных баскетболистов.
Общий тонус клуба: На территории «Кливленда» не получится борьбы, поскольку хозяева паркета просто не дадут гостям владеть мячом на протяжении долгого количества времени.
Статистика для ставок
- Два из трех последних очных поединков «Кливленд» проиграл
- За шесть последних гостевых встреч «Хорнетс» победили лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.13, а на победу «Шарлотт» — 6.48.
Прогноз: «Кливленд» не оставит шансов сопернику
- 2.41Лос-Анджелес Клипперс — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.91Майами — Торонто: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Вводные данные позволяют рассчитывать на результативный баскетбол
Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: ТБ 213 с коэффициентом 2.28.