В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Кливленд» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: Хочется отметить настроение «Кливленда» и его командный дух, которые позволили вернуться в конце сезона на примерно свой уровень игры и побороться за более выгодный посев.

Последние матчи: В двух последних матчах команда из Огайо продемонстрировала максимально убедительную игру в атаке, поэтому победили абсолютно заслуженно.

Травмированные игроки: Сейчас Бикерстафф не может рассчитывать на Джерома, Меррилла и Уэйда.

Общий тонус клуба: Нет никакой надежды на то, что гости смогут оказать достойный уровень сопротивления.

«Шарлотт»

Турнирное положение: Поклонники «Шарлотт» уже давно приняли и поняли, что ничего хорошего в будущем их любимцам не светит, и нужно начинять с высшего менеджмента клуба.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: После крайней игры с «Бостоном» все иллюзии на удачное завершение сезона закончились больно и непоправимо.

Травмированные игроки: Тем более после той встречи «Хорнетс» потеряли ещё два баскетболиста, и теперь их лазарет насчитывает шесть временно недоступных баскетболистов.

Общий тонус клуба: На территории «Кливленда» не получится борьбы, поскольку хозяева паркета просто не дадут гостям владеть мячом на протяжении долгого количества времени.

Статистика для ставок

Два из трех последних очных поединков «Кливленд» проиграл

За шесть последних гостевых встреч «Хорнетс» победили лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.13, а на победу «Шарлотт» — 6.48.

Прогноз: «Кливленд» не оставит шансов сопернику

Альтернативный прогноз: Вводные данные позволяют рассчитывать на результативный баскетбол

Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТБ 213 с коэффициентом 2.28.