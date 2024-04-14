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    «Кливленд» завершит регулярку на мажорной ноте?

    «Кливленд» — «Шарлотт». Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Шарлотт»
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    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Кливленд» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Апреля 2024 года

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Хочется отметить настроение «Кливленда» и его командный дух, которые позволили вернуться в конце сезона на примерно свой уровень игры и побороться за более выгодный посев.

    Последние матчи: В двух последних матчах команда из Огайо продемонстрировала максимально убедительную игру в атаке, поэтому победили абсолютно заслуженно.

    Травмированные игроки: Сейчас Бикерстафф не может рассчитывать на Джерома, Меррилла и Уэйда.

    Общий тонус клуба: Нет никакой надежды на то, что гости смогут оказать достойный уровень сопротивления.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Поклонники «Шарлотт» уже давно приняли и поняли, что ничего хорошего в будущем их любимцам не светит, и нужно начинять с высшего менеджмента клуба.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: После крайней игры с «Бостоном» все иллюзии на удачное завершение сезона закончились больно и непоправимо.

    Травмированные игроки: Тем более после той встречи «Хорнетс» потеряли ещё два баскетболиста, и теперь их лазарет насчитывает шесть временно недоступных баскетболистов.

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    Общий тонус клуба: На территории «Кливленда» не получится борьбы, поскольку хозяева паркета просто не дадут гостям владеть мячом на протяжении долгого количества времени.

    Статистика для ставок

    • Два из трех последних очных поединков «Кливленд» проиграл

    • За шесть последних гостевых встреч «Хорнетс» победили лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.13, а на победу «Шарлотт» — 6.48.

    Прогноз: «Кливленд» не оставит шансов сопернику

    Альтернативный прогноз: Вводные данные позволяют рассчитывать на результативный баскетбол

    Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ТБ 213 с коэффициентом 2.28.

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    Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Шарлотт» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» завершит регулярку на мажорной ноте?
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