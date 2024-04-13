В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» 13 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Техасский клуб обеспечил себе путёвку в плей-офф баскетбольной ассоциации напрямую. «Даллас» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 50 побед и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: «Даллас» продолжает побеждать в регулярке, в рамках минувшего игрового дня команда в гостях переиграла «Майами» (111:92). Вклад в победу «техасских ковбоев» внёс лидер Лука Дончич, оформив 29 очков. До трипл-дабла словенцу не хватило одного подбора и одной передачи.

Не сыграют: По личным причинам в матче не сыграет Грег Браун. Точно не сыграет Дерек Лайвли, который травмровал ногу, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В строй команды после травмы колена вернулись Лука Дончич и Макс Клебер. Также восстановился Джошуа Грин, у которого была травма лодыжки.

Пять побед в пяти матчах — результат последних игр с участием «Далласа». Коллектив из Техаса выиграл не только обменялся победами с «Голден Стэйт» (108:106, 100:104), но и добился побед в играх с «Шарлотт» (130:104), «Атлантой» (109:95), «Хьюстоном» (147:136).

«Детройт»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занял 15 итоговое место, выше команда уже не поднимется несмотря на оставшиеся две игры в регулярном чемпионате. В 80 матчах команда добилась побед в 13 встречах.

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Последние матчи: «Детройт» допустил новую осечку в регулярном чемпионате. В минувшем туре команда потерпела поражение в матче против «Чикаго» (105:127).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете клуба находится Квентин Граймс. Также на больничной койке оказались Стэнли Умуде (травма лодыжки), Тадж Гибсон и Айзея Стюарт (у обоих — травма подколенного сухожилия), Симоне Фонтеккио (травма пальца), Аусар Томпсон (болезнь).

Состояние команды: «Детройт» не побеждает в 6 матче подряд, в черную полосу игр команды также входят поединки против «Филадельфии» (102:120), «Бруклина» (103:113), «Мемфиса» (90:108, 108:110) и «Атланты» (113:121).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Даллас» и «Детройт» сыграли один раз

«Даллас» выиграл у «Детройта» (142:124)

Выигрышная серия «Далласа» состоит из пяти матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Детройта» — 7.29.

ТБ 219 и ТМ 219 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Даллас» готов переиграть одну из худших команд баскетбольной ассоциации. Ожидаем крупной победы «ковбоев» из Техаса.

Ставка: Фора «Далласа» (-13.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 266 очков набросали другу другу баскетболисты «Далласа» и «Детройта». Так что можно ожидать результативной игры и во втором поединке соперников.

Ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.85.