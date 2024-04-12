«Портленд»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место, одержав 21 победу и потерпев 58 поражений.
Последние матчи: Минувший тур регулярного чемпионата прошёл для «Портленда» со знаком минус. Команда на своей арене проиграла «Нью-Орлеану» (100:110), до этого «речники» уступили «Бостону» (107:124).
Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Эйтон, Брогдон, Грант, Тибул и Уильямс.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» также уступил «Орландо» (103:104), но были и две победы над «Вашингтоном» (108:102) и «Шарлотт» (89:86).
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: «Голден Стэйт» как минимум сыграет в зоне плей-ин баскетбольной ассоциации, однако калифорнийцы планируют попасть в плей-офф. Для этого команде нужно одержать три победы в оставшихся матчах и надеется на осечик «Лейкерс», «Сакраменто» и «Финикс».
Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Голден Стэйт» выиграл важный матч у «Лос-Анджелес Лейкерс» (134:120). В этой встрече решалось абсолютно всё, поражение могло приравнять все шансы к нулю. В этом матче в составе «Голден Стэйт» лучшего результата добился Клей Томпсон, который набрал 27 очков.
Не сыграют: В предстоящей игре не сможет сыграть Дарио Шарич, который травмировал колено. Дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Куминга и Эндрю Уиггинс, которые восстановились от травмы. Также сыграет лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, который может принести своей команде путёвку в плей-офф.
В последних пяти встречах «золотые» выиграли не только у «Лейкерс» (134:120), но и у «Юты» (118:110), «Хьюстона» (133:110) и «Далласа» (104:100)
Статистика для ставок
- «Портленд» и «Голден Стэйт» в этом сезоне сыграли два раза
- «Голден Стэйт» дважды переиграл «Портленд» (126:106, 118:114)
- «Голден Стэйт» провёл 5 матчей и одержал 4 победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Портленда» — 5.63.
Фора «Портленда» (+12.5) и Фора «Голден Стэйт» (-12.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.
- 1.93Сакраменто — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаПослезавтра в 05:00
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Прогноз: «Голден Стэйт» не должен встретить сопротивления со стороны соперника «Портленда». Калифорнийцы уже два раза побждали совего соперника и наверняка сделают это в очередной раз.
Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-12.5) с коэффициентом 1.83.
Прогноз: 230 очков — средний показатель результативности очных встреч между «Портлендом» и «Голден Стэйт».
Ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.07.