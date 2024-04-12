В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на «Мода Центр» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Портленд»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место, одержав 21 победу и потерпев 58 поражений.

Последние матчи: Минувший тур регулярного чемпионата прошёл для «Портленда» со знаком минус. Команда на своей арене проиграла «Нью-Орлеану» (100:110), до этого «речники» уступили «Бостону» (107:124).

Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Эйтон, Брогдон, Грант, Тибул и Уильямс.

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Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» также уступил «Орландо» (103:104), но были и две победы над «Вашингтоном» (108:102) и «Шарлотт» (89:86).

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: «Голден Стэйт» как минимум сыграет в зоне плей-ин баскетбольной ассоциации, однако калифорнийцы планируют попасть в плей-офф. Для этого команде нужно одержать три победы в оставшихся матчах и надеется на осечик «Лейкерс», «Сакраменто» и «Финикс».

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Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Голден Стэйт» выиграл важный матч у «Лос-Анджелес Лейкерс» (134:120). В этой встрече решалось абсолютно всё, поражение могло приравнять все шансы к нулю. В этом матче в составе «Голден Стэйт» лучшего результата добился Клей Томпсон, который набрал 27 очков.

Не сыграют: В предстоящей игре не сможет сыграть Дарио Шарич, который травмировал колено. Дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Куминга и Эндрю Уиггинс, которые восстановились от травмы. Также сыграет лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, который может принести своей команде путёвку в плей-офф.

В последних пяти встречах «золотые» выиграли не только у «Лейкерс» (134:120), но и у «Юты» (118:110), «Хьюстона» (133:110) и «Далласа» (104:100)

Статистика для ставок

«Портленд» и «Голден Стэйт» в этом сезоне сыграли два раза

«Голден Стэйт» дважды переиграл «Портленд» (126:106, 118:114)

«Голден Стэйт» провёл 5 матчей и одержал 4 победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Портленда» — 5.63.

Фора «Портленда» (+12.5) и Фора «Голден Стэйт» (-12.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: «Голден Стэйт» не должен встретить сопротивления со стороны соперника «Портленда». Калифорнийцы уже два раза побждали совего соперника и наверняка сделают это в очередной раз.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-12.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: 230 очков — средний показатель результативности очных встреч между «Портлендом» и «Голден Стэйт».

Ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.07.