В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» 7 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Даллас» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: До окончания регулярного чемпионата «Далласу» осталось провети 5 матчей. Техасцы уверенно держатся на 5 месте турнирной таблицы Западной конференции, претендуя на прямую путёвку в плей-офф. В этом сезоне «ковбои» одержали 47 побед и потерпели 30 поражений.

Последние матчи: «Даллас» продолжает побеждать в регулярке, в рамках минувшего игрового дня команда на своей арене переиграла «Голден Стэйт» (108:106). Вклад в победу «техасских ковбоев» внёс Пи-Джей Вашингтон, форвард набрал в матче 32 очка, совершил 5 подборов и отдал 3 передачи.

Не сыграют: Из-за травмы лодыжки игру пропустит Джошуа Грин, у Дерека Лайвли — травма ноги, по личным причинам будет отсутствовать Грег Браун. Лазарет команды также пополнили Макс Клебер и Лука Дончич, у которых врачи диагностировали травму колена.

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Состояние команды: Четыре победы в пяти матчах — результат последних матчей с участием «Далласа». Коллектив из Техаса выиграл не только обменялся победами с «Голден Стэйт» (108:106, 100:104), но и добился побед в играх с «Атлантой» (109:95), «Хьюстоном» (125:107) и «Сакраменто» (107:103).

«Хьюстон»

Турнирное положение: «Хьюстон» завершит регулярный чемпионат на 10 или 11 месте. Или команда пробьётся в плей-ин, или останется за бортом финальной части баскетбольной ассоциации. В оставшихся 5 встречах «ракетам» нужно одержать 5 побед. На данный момент команда занимает 11 строчку в турнирной таблице Западной конференции при 38 победах и 39 поражениях.

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Последние матчи: Команда из Техаса проиграла в чётвертом матче подряд. В последнем туре «Хьюстон» уступил «Майами» (104:119).

Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. С травмой лодыжки вне игры остались Алперен Шенгюн, Джейшон Тейт и Амен Томпсон.

Состояние команды: Проигрышная серия «Хьюстона» увеличилась до четырёх матчей. Ранее «ракеты» проиграли «Голден Стэйт» (110:133), «Миннесоте» (106:113) и «Далласу» (107:125).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Даллас» и «Хьюстон» сыграли три раза

«Даллас» дважды выиграл у «Хьюстона» (125:107, 121:115)

«Хьюстон» лишь один раз праздновал победу над «Далласом» (122:96)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. На победу «Хьюстона» — 2.98.

Фора «Далласа» (-6.5) и фора «Хьюстона» (+6.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: «Даллас» входит в число лидеров на Западе, а вот «Хьюстон» загнал себя в угол, проиграв в последних четырёх матчах. Мы уверены в успехе принимаюшей команды.

Ставка: Фора «Далласа» (-6.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: 230 очков — средний показатель очный игр «Далласа» и «Хьюстона». Можно предположить, что команды сыграют результативно.

Ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.15.