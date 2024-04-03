В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на стадионе «Вивинт Арена» 3 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Юта» — «Клвивленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: Команда из Солт-Лейк-Сити лишилась шансов на выход в плей-ин национальной баскетбольной ассоциации. Выше 12 места в турнирной таблице Западной конференции «Юта» не поднимется. На данный момент «музыканты» как раз и занимают эту строчку при 29 победах и 46 поражениях.

Последние матчи: «Юта» проиграла в девятом матче подряд, на выезде «джазмены» уступили «Сакраменто» (106:127). Именно эта встреча против «королей» из Калифорнии и стала для «Юты» ключевой в регулярном чемпионате.

Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма поясницы.

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Состояние команды: В проигрышную серию «Юты» входят матчи против «Далласа» (97:113, 105:115), «Оклахомы» (107:119), «Миннесоты» (104:114, 100:119), «Хьюстона» (100:101,119:147) и «Сан-Антонио» (111:118).

«Кливленд»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» занимает 3 место, одержав 45 побед и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура команда из штата Огайо допустила осечку в матче против «Денвера» (101:130).

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Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре. Выбыли из строя ещё два баскетболиста «Кливленда». Вот их имена: Исаак Окрор (травма пальца) и Дин Уэйд (травма колена).

Состояние команды: Вернулся в строй команды Донован Митчелл и Макс Струс, у которых была травма колена. Восстановился также Эван Мобли, у которого была травма лодыжки.

К тому же, в последних матчах «Кливленд» выиграл над «Филадельфией» (117:114) и «Шарлотт» (115:92), но проиграл «Майами» (84:121) и «Шарлотт» (111:118).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Кливленд» и «Юта» сыграли один раз

«Кливленд» выиграл у «Юты» (124:116)

Проигрышная серия «Юты» состоит из 9 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. На победу «Юты» — 6.03.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Кливленд» на данный момент на голову сильнее «Юты». «Музыкантам» будет нелегко в игре против «кавалеристов». Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Фора «Кливленда» (-12) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты «Кливленда» и «Юты» в предыдущей очной встрече набросали 240 очков.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 2.25.