«Юта»
Турнирное положение: Команда из Солт-Лейк-Сити лишилась шансов на выход в плей-ин национальной баскетбольной ассоциации. Выше 12 места в турнирной таблице Западной конференции «Юта» не поднимется. На данный момент «музыканты» как раз и занимают эту строчку при 29 победах и 46 поражениях.
Последние матчи: «Юта» проиграла в девятом матче подряд, на выезде «джазмены» уступили «Сакраменто» (106:127). Именно эта встреча против «королей» из Калифорнии и стала для «Юты» ключевой в регулярном чемпионате.
Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма поясницы.
Состояние команды: В проигрышную серию «Юты» входят матчи против «Далласа» (97:113, 105:115), «Оклахомы» (107:119), «Миннесоты» (104:114, 100:119), «Хьюстона» (100:101,119:147) и «Сан-Антонио» (111:118).
«Кливленд»
Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» занимает 3 место, одержав 45 побед и потерпев 30 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура команда из штата Огайо допустила осечку в матче против «Денвера» (101:130).
Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре. Выбыли из строя ещё два баскетболиста «Кливленда». Вот их имена: Исаак Окрор (травма пальца) и Дин Уэйд (травма колена).
Состояние команды: Вернулся в строй команды Донован Митчелл и Макс Струс, у которых была травма колена. Восстановился также Эван Мобли, у которого была травма лодыжки.
К тому же, в последних матчах «Кливленд» выиграл над «Филадельфией» (117:114) и «Шарлотт» (115:92), но проиграл «Майами» (84:121) и «Шарлотт» (111:118).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Кливленд» и «Юта» сыграли один раз
- «Кливленд» выиграл у «Юты» (124:116)
- Проигрышная серия «Юты» состоит из 9 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. На победу «Юты» — 6.03.
ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 1.83Денвер — Сан-Антонио: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.72Миннесота — Хьюстон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.80Филадельфия — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Прогноз: «Кливленд» на данный момент на голову сильнее «Юты». «Музыкантам» будет нелегко в игре против «кавалеристов». Ставим на победу гостевой команды.
Ставка: Фора «Кливленда» (-12) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты «Кливленда» и «Юты» в предыдущей очной встрече набросали 240 очков.
Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 2.25.