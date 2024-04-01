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    «Нью-Йорк» возьмёт реванш у «Оклахомы»?

    «Нью-Йорк» — «Оклахома». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Оклахома»
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    «Торонто» — «Нью-Йорк»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Мэдисон Сквер Гарден» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Йорк» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Команда из Нью-Йорка продолжает погоню за лидерами Восточной конференции «Бостоном», «Милуоки» и «Кливлендом». На данный момент «Нью-Йорк» занимает 4 место в турнирной таблице, одержав 44 победы и потерпев 29 поражений.

    Последние матчи: «Нью-йоркцы» допустили осечку в матче против худшей команды баскетбольной ассоциации. «Никсы» проиграли «Сан-Антонио» со счетом 126:130.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находятся Джулиус Рэндл и Алек Бёркс — с травмой плеча. Снова в на больничной койке оказался О Джи Ануноби, у лидера «никсов» — травма локтя. Выбыли из игры Чарли Браун и Дуэйн Вашингтон, у которых сотрясение и травма колена соответственно, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Восстановился от травмы лодыжки Митчелл Робинсон, который сможет помочь своей команде в поединке против «Оклахомы».

    Также отметим, что прервалась выигрышная серия «Нью-Йорка», которая раньше составляла три матча. «Никсы» до встречи с «Сан-Антонио» нанесли поражение «Торонто» (145:101), «Детройту» (124:99) и «Бруклину» (105:93).

    «Оклахома»

    Турнирное положение: На лидирующую позицию Западной конференции вернулась «Оклахома», которая уже провела в этом сезоне 73 матча. «Громобойцы» выиграли 51 матч и проиграли в 22 играх.

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    Последние матчи: В рамках минувшего матча «Оклахома» нанесли поражение «Финиксу» (128:103). В составе победили результативностью отметился Джош Гидди отправил в кольцо соперника 23 очка, совершил 7 подборов и отдал 9 передач.

    Не сыграют: В предстоящей игре может не сыграть лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, который получил мышечную травму ещё в поединке против «Нью-Орлеана», дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти встречах «Оклахома» нанесла поражения не только «Финиксу», но и «Нью-Орлеану» (119:112) и «Торонто» (123:103). Были и поражения в поединках против «Хьюстона» (126:132) и «Милуоки» (93:118).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Оклахома» и «Нью-Йорк» сыграли один раз

    • «Оклахома» обыграла «Нью-Йорк» со счётом 129:120

    • Прервалась трёхматчевая победная серия «Нью-Йорка»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. На победу «Нью-Йорка» — 1.90.

    Фора «Нью-Йорка» (+1.5) и фора «Оклахомы» (-1.5) принимаются с коэффициентом — 1.81 и 1.84 соответственно.

    Прогноз: «Оклахоме» будет нелегко в домашней игре против «Нью-Йорка», так как будет остутствовать в игре лидер «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер. Ставим на успешную игру «никсов» в поединке.

    Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на положительной форе «Нью-Йорка».

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (+1.5) с коэффициентом 1.81.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Оклахома» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» возьмёт реванш у «Оклахомы»?
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