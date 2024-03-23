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    «Майами» продолжит обыгрываться «Пеликанс»?

    «Майами» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Нью-Орлеан»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в «Касейя Центре» 23 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Майами» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Марта 2024 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 03:00 Нью-Орлеан Нью-Орлеан
  • НБА
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    «Майами»

    Турнирное положение: Качество игры «Майами» позволяют клубу из Флориды держаться в проходной восьмерке, но все держится на ниточке.

    Последние матчи: За четыре последних поединка подопечные Споэлстры проиграли всего лишь одну встречу — «Филадельфии» (91:98).

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Хит» точно не смогут принять участие в матче Адебайо, Лав, Ричардсон, Робинсон и Хирро.

    Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что история последних личных встреч между этими клубами позволит рассчитывать хозяевам предстоящего матча на очередную викторию.

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Качество баскетбола «Нью-Орлеана» достаточно высоко, чтобы рассчитывать даже на попадание в четверку своей конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За восемь последних матчей всего лишь одно поражение, которое пришлось на встречу против «Кливленда» (95:116).

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке точно не сыграет Дэниэлс. Вполне вероятно, что матч пропустит Райан.

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    Общий тонус клуба: Матч с «Майами» вполне может завершиться в пользу гостей, но статистика личных поединков на за приезжую команду.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» не может выиграть у «Майами» четыре года

    • «Пеликанс» выиграли четыре последих гостевых встречи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.83, а на победу «Нью-Орлеана» — 2.04.

    Прогноз: Хозяева могут продолжить победную серию над «Пеликанс»

    Альтернативный прогноз: Игра будет верховой, хоть в последних матчах клубы и не так результативны, как на старте сезона.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.23.

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    Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Нью-Орлеан» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Майами» продолжит обыгрываться «Пеликанс»?
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