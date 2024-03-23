«Майами»
Турнирное положение: Качество игры «Майами» позволяют клубу из Флориды держаться в проходной восьмерке, но все держится на ниточке.
Последние матчи: За четыре последних поединка подопечные Споэлстры проиграли всего лишь одну встречу — «Филадельфии» (91:98).
Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Хит» точно не смогут принять участие в матче Адебайо, Лав, Ричардсон, Робинсон и Хирро.
Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что история последних личных встреч между этими клубами позволит рассчитывать хозяевам предстоящего матча на очередную викторию.
«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: Качество баскетбола «Нью-Орлеана» достаточно высоко, чтобы рассчитывать даже на попадание в четверку своей конференции.
Последние матчи: За восемь последних матчей всего лишь одно поражение, которое пришлось на встречу против «Кливленда» (95:116).
Травмированные игроки: В предстоящем поединке точно не сыграет Дэниэлс. Вполне вероятно, что матч пропустит Райан.
Общий тонус клуба: Матч с «Майами» вполне может завершиться в пользу гостей, но статистика личных поединков на за приезжую команду.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» не может выиграть у «Майами» четыре года
- «Пеликанс» выиграли четыре последих гостевых встречи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.83, а на победу «Нью-Орлеана» — 2.04.
Прогноз: Хозяева могут продолжить победную серию над «Пеликанс»
- 2.50Финикс — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
- 1.83Сан-Антонио — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.82Миннесота — Кливленд: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Игра будет верховой, хоть в последних матчах клубы и не так результативны, как на старте сезона.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.23.