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    Возьмет ли «Сакраменто» реванш у соперника?

    «Сакраменто» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 2.69) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Нью-Йорк»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на стадионе «Голден 1 Арена» 17 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сакраменто» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 6 месте. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 65 матчей при 38 победах и 27 поражениях.

    Последние матчи: Харрисон Барнс сыграл важную роль в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс». Баскетболист «Сакраменто» отправил в кольцо соперника 23 очка, а сама калифорнийская команда добилась победы (120:107).

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков. Из строя из-за травм выбыли Трей Лайлз и Кевин Хьюртер.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти встречах «короли» выиграли ещё три матча переиграв на своём пути «Милуоки» (129:94), «Сан-Антонио» (131:129) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:120).

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: «Никсы» улучшили положение в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» закрепился на 4 месте. Команда в этом сезоне одержала 39 побед и потерпела 27 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Джален Брансон принё победу «Нью-Йорку» в матче против «Портленда» (105:93), забросив в кольцо соперника 45 очков. Также защитник «никсов» совершил 1 подбор и отдал 4 передач.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Митчелл Робинсон с травмой лодыжки и Джулиус Рэндл — с травмой плеча, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Вернулся в строй команды О Джи Ануноби у которого была травмы локтя. «Нью-Йорк» играет с переменным успехом. За плечами команды также победы над «Орландо» (98:74) и «Филадельфией» (106:79).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Сакраменто» и «Нью-Йорк» не играли

    • Победная сериякоманд составляет два матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. На победу «Нью-Йорка» — 2.69.

    Фора «Сакраменто» (-5.5) и фора «Нью-Йорк» (+5.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: Ожидается непредсказуемая по сути игра двух равных соперников. Обе команды выиграли последние две встречи. Можно рискнуть и сыграть в пользу «Нью-Йорка», так как в строй клуба вернулся О Джи Ануноби.

    Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.69.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Нью-Йорка».

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (+5.5) с коэффициентом 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Нью-Йорк» с коэффициентом 2.69. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Сакраменто» реванш у соперника?
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