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    «Пеликанс» обыграют ослабленный «Кливленд»?

    «Нью-Орлеан» — «Кливленд». Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Кливленд»
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    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 14 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: В этом сезоне у «Нью-Орлеана» минимальное количество перепадов, а Уилли Грин и его подопечные максимально уверены в своих силах.

    Последние матчи: Клуб из Луизианы не проигрывают уже четыре матча подряд, причем ни в одном из них не было намёков на проигрыш.

    Травмированные игроки: У «пеликанов» проблемы со здоровьем имеются только у Дэниэлса. Остальные баскетболисты в строю.

    Общий тонус клуба: Матч с «Кливлендом» может оказаться той игрй, которая прервет завидную победную серию «пеликанов», но они просто так не сдадутся.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Проблемы с травмированными у «Кливленда» постепенно разрешаются. Но все равно большое количество важных игроков не сможет принять участие в предстоящей игре.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: При всем этом коллектив из Огайо продолжает располагаться в тройке лидеров Востока, но проиграл три последних матча из четырех.

    Травмированные игроки: Джером, Мобли и Томпсон точно не сыграют в предстоящем матче. Участие Митчелла, Струса и Уэйда под вопросом.

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    Общий тонус клуба: Матч ив Луизиане ни для кого не бывают простыми, поэтому придется очень сильно напрячься, чтобы можно было рассчитывать на победу.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» не проигрывает на протяжении четырех встреч

    • Последний матч между этими клубами остался за «Пеликанс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.37, а на победу «Кливленда» — 3.26.

    Прогноз: Хозяева имею больше шансов победить в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Игра должна получиться результативной даже несмотря на проблемы с составом у гостей.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТБ 220 с коэффициентом 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Кливленд» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Пеликанс» обыграют ослабленный «Кливленд»?
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