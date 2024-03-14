«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: В этом сезоне у «Нью-Орлеана» минимальное количество перепадов, а Уилли Грин и его подопечные максимально уверены в своих силах.
Последние матчи: Клуб из Луизианы не проигрывают уже четыре матча подряд, причем ни в одном из них не было намёков на проигрыш.
Травмированные игроки: У «пеликанов» проблемы со здоровьем имеются только у Дэниэлса. Остальные баскетболисты в строю.
Общий тонус клуба: Матч с «Кливлендом» может оказаться той игрй, которая прервет завидную победную серию «пеликанов», но они просто так не сдадутся.
«Кливленд»
Турнирное положение: Проблемы с травмированными у «Кливленда» постепенно разрешаются. Но все равно большое количество важных игроков не сможет принять участие в предстоящей игре.
Последние матчи: При всем этом коллектив из Огайо продолжает располагаться в тройке лидеров Востока, но проиграл три последних матча из четырех.
Травмированные игроки: Джером, Мобли и Томпсон точно не сыграют в предстоящем матче. Участие Митчелла, Струса и Уэйда под вопросом.
Общий тонус клуба: Матч ив Луизиане ни для кого не бывают простыми, поэтому придется очень сильно напрячься, чтобы можно было рассчитывать на победу.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» не проигрывает на протяжении четырех встреч
- Последний матч между этими клубами остался за «Пеликанс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.37, а на победу «Кливленда» — 3.26.
Прогноз: Хозяева имею больше шансов победить в предстоящей игре.
- 1.63Портленд — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра должна получиться результативной даже несмотря на проблемы с составом у гостей.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 220 с коэффициентом 2.25.