В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 14 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: В этом сезоне у «Нью-Орлеана» минимальное количество перепадов, а Уилли Грин и его подопечные максимально уверены в своих силах.

Последние матчи: Клуб из Луизианы не проигрывают уже четыре матча подряд, причем ни в одном из них не было намёков на проигрыш.

Травмированные игроки: У «пеликанов» проблемы со здоровьем имеются только у Дэниэлса. Остальные баскетболисты в строю.

Общий тонус клуба: Матч с «Кливлендом» может оказаться той игрй, которая прервет завидную победную серию «пеликанов», но они просто так не сдадутся.

«Кливленд»

Турнирное положение: Проблемы с травмированными у «Кливленда» постепенно разрешаются. Но все равно большое количество важных игроков не сможет принять участие в предстоящей игре.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: При всем этом коллектив из Огайо продолжает располагаться в тройке лидеров Востока, но проиграл три последних матча из четырех.

Травмированные игроки: Джером, Мобли и Томпсон точно не сыграют в предстоящем матче. Участие Митчелла, Струса и Уэйда под вопросом.

Общий тонус клуба: Матч ив Луизиане ни для кого не бывают простыми, поэтому придется очень сильно напрячься, чтобы можно было рассчитывать на победу.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» не проигрывает на протяжении четырех встреч

Последний матч между этими клубами остался за «Пеликанс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.37, а на победу «Кливленда» — 3.26.

Прогноз: Хозяева имею больше шансов победить в предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: Игра должна получиться результативной даже несмотря на проблемы с составом у гостей.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 220 с коэффициентом 2.25.