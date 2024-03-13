1-й таймЧелси — НьюкаслОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ньюкасл»«Челси» — «Ньюкасл». Онлайн «Интер» — «Атлетико»ЛЧ. Второй раунд «дерби Марадоны», шанс для «Арсенала», интрига в Мадриде «Трактор» в игре с «Салаватом»Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск
  • 22:14
    • «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы на игру АПЛ
  • 21:40
    • Стал известен состав сборной России
  • 21:29
    • «Торпедо» и «Тюмень» не смогли поразить ворота друг друга
  • 18:10
    • СМИ назвали еще одного кандидата на замену Абаскаля в «Спартаке», он из России
  • 17:24
    • Сборная Сербии назвала окончательный состав на матч с Россией
    Все новости спорта

    «Клипперс» добьёт обескровленную «Миннесоту»?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 13 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на арене «Crypto.com Арена» 13 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место. «Парикмахеры» в этом сезоне провели 63 матча, одержав 41 победу и потерпев 22 поражения.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» допустил осечку в матче против «Милуоки» (117:124).

    Не сыграют: Из строя команды из-за травмы руки выбыл Расселл Уэстбрук. Также в предстоящей игре не сыграют из-за травм колена и паха Пол Джордж и Кавай Леонард соответственно, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: После матча с «Милуоки» прервалась победная серия «Клипперс», которая состояла из двух матчей. Ранее «парусники» выиграли у «Чикаго» (112:12) и «Хьюстона» (122:116).

    «Миннесота»

    Турнирное положение: «Лесные волки» постепенно теряют позиции в турнирной таблице Западной конференций. «Миннесота» опустилась со 2 на 3 место при 44 победах и 21 поражении.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В последнем туре чемпионата «Миннесота» потерпела поражение в матче от «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:120).

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Выбыли из строя лидер команды Карл-Энтони Таунс, травмировав колено. Под вопросом также участие ключевого игрока Энтони Эдвардса, который травмировал лодыжку.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: Ведущий игрок «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс получил серьезную травму в матче против аутсайдера баскетбольной ассоциации «Портленда». Доминиканец уже пропустил матч против «Индианы», «Кливленда» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Миннесота» и «Лос-Анджелес Клипперс» играли три раза

    • «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Миннесоту» со счетом 89:88

    • «Миннесота» дважды переиграла «Клипперс» (121:100, 109:105)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. На победу «Миннесоты» — 2.69.

    Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) и фора «Миннесоты» (+5.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Миннесота» сейчас крайне слаба без своих ключевых игроков Таунса и Эдвардса. Таким шансом вполне могут воспользоваться игроки «Лос-Анджелес Клипперс». Ставим на победу принимающей стороны.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на положительной форе «Миннесоты».

    Ставка: Фора «Миннесоты» (+5.5) с коэффициентом 1.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Рууд — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Стивенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Асколи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аморебьета — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Радукану — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Детройт — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кливленд — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Клипперс» добьёт обескровленную «Миннесоту»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры