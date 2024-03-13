В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на арене «Crypto.com Арена» 13 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место. «Парикмахеры» в этом сезоне провели 63 матча, одержав 41 победу и потерпев 22 поражения.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» допустил осечку в матче против «Милуоки» (117:124).

Не сыграют: Из строя команды из-за травмы руки выбыл Расселл Уэстбрук. Также в предстоящей игре не сыграют из-за травм колена и паха Пол Джордж и Кавай Леонард соответственно, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: После матча с «Милуоки» прервалась победная серия «Клипперс», которая состояла из двух матчей. Ранее «парусники» выиграли у «Чикаго» (112:12) и «Хьюстона» (122:116).

«Миннесота»

Турнирное положение: «Лесные волки» постепенно теряют позиции в турнирной таблице Западной конференций. «Миннесота» опустилась со 2 на 3 место при 44 победах и 21 поражении.

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Последние матчи: В последнем туре чемпионата «Миннесота» потерпела поражение в матче от «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:120).

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Выбыли из строя лидер команды Карл-Энтони Таунс, травмировав колено. Под вопросом также участие ключевого игрока Энтони Эдвардса, который травмировал лодыжку.

Состояние команды: Ведущий игрок «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс получил серьезную травму в матче против аутсайдера баскетбольной ассоциации «Портленда». Доминиканец уже пропустил матч против «Индианы», «Кливленда» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Статистика для ставок

В этом сезоне «Миннесота» и «Лос-Анджелес Клипперс» играли три раза

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Миннесоту» со счетом 89:88

«Миннесота» дважды переиграла «Клипперс» (121:100, 109:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. На победу «Миннесоты» — 2.69.

Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) и фора «Миннесоты» (+5.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: «Миннесота» сейчас крайне слаба без своих ключевых игроков Таунса и Эдвардса. Таким шансом вполне могут воспользоваться игроки «Лос-Анджелес Клипперс». Ставим на победу принимающей стороны.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на положительной форе «Миннесоты».

Ставка: Фора «Миннесоты» (+5.5) с коэффициентом 1.83.