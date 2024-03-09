В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на «Мэдисон Сквер Гарден» 9 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 5 место при 36 победах и 26 поражениях.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Нью-Йорк» потерпел фиаско в матче против «Атланты» (100:116).

Не сыграют: Ануноби, Робинсон, Рэндл, Брансон — у всех травмы, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних пяти матчах «Нью-Йорк» потерпел также поражения в матчах против «Голден Стэйт» (99:110) и «Нью-Орлеана» (92:115). Были и две победы над «Кливлендом» (107:98) и «Детройтом» (113:111).

«Орландо»

Турнирное положение: Команда из Флориды входит в число лидеров Восточной конференции. «Орландо» занимает 4 место в турнирной таблице при 37 победах и 26 поражениях.

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Последние матчи: «Маги» выдают победную серию из пяти матчей. В минвушем туре «Орландо» добился гостевой победы над «Вашингтоном» (119:109). Ключевую роль в игре сыграл Франц Вагнер, который оформил 28 очков.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находятся Джонатан Айзек и Уэнделл Картер. Также выбыл из строя Гари Харрис, у которого травма икры.

Состояние команды: «Орландо» в последних играх словно удивляют положительной серией игр: были обыграны «Шарлотт» (101:89), «Детройт» (113:91), «Юта» (115:107) и «Бруклин» (108:81).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» и «Орландо» в этом сезоне провели три матча

«Орландо» трижды обыграл «Нью-Йорк» (118:100, 98:94, 117:108)

Победная серия «Орландо» составляет 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орландо» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. На победу «Нью-Йорка» — 2.01.

ТБ 207 и ТМ 207 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Орландо» выдает мощную победную серию и команда «Нью-Йорк» не тот соперник, который может прервать эту серию. «Маги» в этом сезоне уже три раза побеждали соперника и могут это сделать в четвертый раз. Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 1.84.

Прогноз: В очных поединках «Нью-Йорк» и «Орландо» забрасывают друг другу в среднем 220 очков.

Ставка: ТБ 207 с коэффициентом 1.90.