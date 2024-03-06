В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на арене «Американ Эйрлайнс Центр» 6 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Команда из Техаса расположилась на 8 месте турнирной таблицы Западной конференции. «Даллас» провел в регулярном чемпионате 61 матч, одержав 34 победы и потерпев 27 поражений.

Последние матчи: «Даллас» не смог добиться положительного результата в последней игре против «Филадельфии», уступив на свой арене со счётом 116:120.

Не сыграют: Под вопросом участие лидера команды Луки Дончича, словенец получил травму лодыжки. Также «Даллас» не сможет рассчитывать на Деррика Джонса, у которого травма плеча и на Макса Клебера, у которого травма колена.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: Лидер «Далласа» Лука Дончич выбыл из стро в последней игре регулярки против «Филадельфии», хотя словенец смог в этой встрече оформить трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 10 передач.

«Индиана»

Турнирное положение: Команда из Индианаполиса уверенно держится в зоне плей-ин баскетбольной ассоциации. «Индиана» расположилась на 8 месте при 34 победах и 28 поражениях.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: Матч последнего тура «Индиана» проиграла «Сан-Антонио» (105:117).

Не сыграют: На данный момент в лазарете «Индианы» находятся два баскетболиста: с травмой икры из строя выбыл Даг Макдермотт и с травмой спины — Ти Джей Макконнелл, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Индиана» потерпела второе поражение подряд, до матча с «Сан-Антонио», «иноходцы» проиграли в гостевом поединке против «Нью-Орлеана» (102:129).

Статистика для ставок

«Индиана» выиграла у «Далласа» в первом круге (133:111)

Черная полоса «Далласа» и «Индианы» увеличилась до двух поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Индианы» — 2.51.

ТБ 246.5 и ТМ 246.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: «Индиана» уже раз побеждала «Даллас», к тому же в составе «ковбоев» наверняка не сыграет ее лидер Лука Дончич. Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.51.

Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Далласа» и «Индианы» забросили друг другу 244 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТМ 246.5 с коэффициентом 1.97.