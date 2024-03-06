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    У «Далласа» возникнут проблемы без Дончича?

    «Даллас» — «Индиана». Ставка (к. 2.51) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Индиана»
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    «Торонто» — «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на арене «Американ Эйрлайнс Центр» 6 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Команда из Техаса расположилась на 8 месте турнирной таблицы Западной конференции. «Даллас» провел в регулярном чемпионате 61 матч, одержав 34 победы и потерпев 27 поражений.

    Последние матчи: «Даллас» не смог добиться положительного результата в последней игре против «Филадельфии», уступив на свой арене со счётом 116:120.

    Не сыграют: Под вопросом участие лидера команды Луки Дончича, словенец получил травму лодыжки. Также «Даллас» не сможет рассчитывать на Деррика Джонса, у которого травма плеча и на Макса Клебера, у которого травма колена.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Лидер «Далласа» Лука Дончич выбыл из стро в последней игре регулярки против «Филадельфии», хотя словенец смог в этой встрече оформить трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 10 передач.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Команда из Индианаполиса уверенно держится в зоне плей-ин баскетбольной ассоциации. «Индиана» расположилась на 8 месте при 34 победах и 28 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Матч последнего тура «Индиана» проиграла «Сан-Антонио» (105:117).

    Не сыграют: На данный момент в лазарете «Индианы» находятся два баскетболиста: с травмой икры из строя выбыл Даг Макдермотт и с травмой спины — Ти Джей Макконнелл, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Индиана» потерпела второе поражение подряд, до матча с «Сан-Антонио», «иноходцы» проиграли в гостевом поединке против «Нью-Орлеана» (102:129).

    Статистика для ставок

    • «Индиана» выиграла у «Далласа» в первом круге (133:111)

    • Черная полоса «Далласа» и «Индианы» увеличилась до двух поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Индианы» — 2.51.

    ТБ 246.5 и ТМ 246.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: «Индиана» уже раз побеждала «Даллас», к тому же в составе «ковбоев» наверняка не сыграет ее лидер Лука Дончич. Ставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.51.

    Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Далласа» и «Индианы» забросили друг другу 244 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТМ 246.5 с коэффициентом 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Индиана» с коэффициентом 2.51. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на баскетбол. У «Далласа» возникнут проблемы без Дончича?
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