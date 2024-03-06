«Даллас»
Турнирное положение: Команда из Техаса расположилась на 8 месте турнирной таблицы Западной конференции. «Даллас» провел в регулярном чемпионате 61 матч, одержав 34 победы и потерпев 27 поражений.
Последние матчи: «Даллас» не смог добиться положительного результата в последней игре против «Филадельфии», уступив на свой арене со счётом 116:120.
Не сыграют: Под вопросом участие лидера команды Луки Дончича, словенец получил травму лодыжки. Также «Даллас» не сможет рассчитывать на Деррика Джонса, у которого травма плеча и на Макса Клебера, у которого травма колена.
Состояние команды: Лидер «Далласа» Лука Дончич выбыл из стро в последней игре регулярки против «Филадельфии», хотя словенец смог в этой встрече оформить трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 10 передач.
«Индиана»
Турнирное положение: Команда из Индианаполиса уверенно держится в зоне плей-ин баскетбольной ассоциации. «Индиана» расположилась на 8 месте при 34 победах и 28 поражениях.
Последние матчи: Матч последнего тура «Индиана» проиграла «Сан-Антонио» (105:117).
Не сыграют: На данный момент в лазарете «Индианы» находятся два баскетболиста: с травмой икры из строя выбыл Даг Макдермотт и с травмой спины — Ти Джей Макконнелл, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Индиана» потерпела второе поражение подряд, до матча с «Сан-Антонио», «иноходцы» проиграли в гостевом поединке против «Нью-Орлеана» (102:129).
Статистика для ставок
- «Индиана» выиграла у «Далласа» в первом круге (133:111)
- Черная полоса «Далласа» и «Индианы» увеличилась до двух поражений
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Индианы» — 2.51.
ТБ 246.5 и ТМ 246.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.
- 3.51Хьюстон — Сан-Антонио: прогноз и ставка
- 1.84Торонто — Нью-Орлеан: прогноз и ставка
- 1.87Шарлотт — Орландо: прогноз и ставка
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Прогноз: «Индиана» уже раз побеждала «Даллас», к тому же в составе «ковбоев» наверняка не сыграет ее лидер Лука Дончич. Ставим на победу гостевой команды.
Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.51.
Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Далласа» и «Индианы» забросили друг другу 244 очков. Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТМ 246.5 с коэффициентом 1.97.