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    «Миннесота» обыграет обескровленный «Сакраменто»?

    «Миннесота» — «Сакраменто». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сакраменто»
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    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Миннеаполисе на арене «Таргет Центр» 2 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Марта 2024 года

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Баскетболисты из Миннеаполиса возглавили турнирную таблицу в Западной конференции. «Миннесота» провела 59 матчей, одержав 42 победы и потерпев 17 поражений.

    Последние матчи: Продолжается домашняя серия игр, в последнем матче турнира «Миннесота» нанесла поражение одному из аутсайдеров Запада — «Мемфису» (110:101). Важну роль в матче сыграл Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 34 очка, сделал 2 подбора и отдал 4 передачи.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Под вопросом участие форварда «лесных волков» Кайла Андерсона, игрок получил мышечную травму в поединке против «Сан-Антонио», дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды вернулся Джейден Макдэниелс, у которого был сломан палец. В последних трех матчах «Миннесота» одержала также победы над «Сан-Антонио» (114:105) и «Бруклином» (101:86).

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Сакраменто» расположился на 8 месте турнирной таблицы. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 58 матчей при 33 победах и 25 поражениях.

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    Последние матчи: «Сакраменто» потерпел новое поражение в регулярке, уступив на выезде «Денверу» (96:117).

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков. Из-за поврежденного колена из строя выбыл лидер «Сакраменто» Де’Аарон Фокс.

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    Состояние команды: До встречи с «Денвером» баскетболисты «Сакраменто» проиграли также «Майами» (110:121), но добились побед над «Лос-Анджелес Клипперс» (123:107), «Денвером» (102:98) и «Сан-Антонио» (127:122).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Миннесота» и «Сакраменто» играли 2 раза

    • «Миннесота» переиграла «Сакраменто» со счетом 110:98

    • «Сакраменто» смог обыграть «Миннесоту» (124:111)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Сакраменто» — 2.50.

    Фора «Миннесоты» (-6.5) и Фора «Сакраменто» (+6.5) принимаются с коэффициентом — 1.93 и 2.01 соответственно.

    Прогноз: «Миннесота» сейчас в хорошей игровой форме, баскетболисты из Миннеаполиса наверняка окажутся сильнее «Сакраменто». Также стоит отметить отсутствие на площадке лидера «королей» Фокса.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-6.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: А можно сыграть в пользу победы одной из команд, но с небольшим перевесом в счёте.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Сакраменто» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» обыграет обескровленный «Сакраменто»?
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