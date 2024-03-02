В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Миннеаполисе на арене «Таргет Центр» 2 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Баскетболисты из Миннеаполиса возглавили турнирную таблицу в Западной конференции. «Миннесота» провела 59 матчей, одержав 42 победы и потерпев 17 поражений.

Последние матчи: Продолжается домашняя серия игр, в последнем матче турнира «Миннесота» нанесла поражение одному из аутсайдеров Запада — «Мемфису» (110:101). Важну роль в матче сыграл Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 34 очка, сделал 2 подбора и отдал 4 передачи.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Под вопросом участие форварда «лесных волков» Кайла Андерсона, игрок получил мышечную травму в поединке против «Сан-Антонио», дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В строй команды вернулся Джейден Макдэниелс, у которого был сломан палец. В последних трех матчах «Миннесота» одержала также победы над «Сан-Антонио» (114:105) и «Бруклином» (101:86).

«Сакраменто»

Турнирное положение: В Западной конференции «Сакраменто» расположился на 8 месте турнирной таблицы. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 58 матчей при 33 победах и 25 поражениях.

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Последние матчи: «Сакраменто» потерпел новое поражение в регулярке, уступив на выезде «Денверу» (96:117).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков. Из-за поврежденного колена из строя выбыл лидер «Сакраменто» Де’Аарон Фокс.

Состояние команды: До встречи с «Денвером» баскетболисты «Сакраменто» проиграли также «Майами» (110:121), но добились побед над «Лос-Анджелес Клипперс» (123:107), «Денвером» (102:98) и «Сан-Антонио» (127:122).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Миннесота» и «Сакраменто» играли 2 раза

«Миннесота» переиграла «Сакраменто» со счетом 110:98

«Сакраменто» смог обыграть «Миннесоту» (124:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Сакраменто» — 2.50.

Фора «Миннесоты» (-6.5) и Фора «Сакраменто» (+6.5) принимаются с коэффициентом — 1.93 и 2.01 соответственно.

Прогноз: «Миннесота» сейчас в хорошей игровой форме, баскетболисты из Миннеаполиса наверняка окажутся сильнее «Сакраменто». Также стоит отметить отсутствие на площадке лидера «королей» Фокса.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-6.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: А можно сыграть в пользу победы одной из команд, но с небольшим перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.25.