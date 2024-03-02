«Миннесота»
Турнирное положение: Баскетболисты из Миннеаполиса возглавили турнирную таблицу в Западной конференции. «Миннесота» провела 59 матчей, одержав 42 победы и потерпев 17 поражений.
Последние матчи: Продолжается домашняя серия игр, в последнем матче турнира «Миннесота» нанесла поражение одному из аутсайдеров Запада — «Мемфису» (110:101). Важну роль в матче сыграл Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 34 очка, сделал 2 подбора и отдал 4 передачи.
Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Под вопросом участие форварда «лесных волков» Кайла Андерсона, игрок получил мышечную травму в поединке против «Сан-Антонио», дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В строй команды вернулся Джейден Макдэниелс, у которого был сломан палец. В последних трех матчах «Миннесота» одержала также победы над «Сан-Антонио» (114:105) и «Бруклином» (101:86).
«Сакраменто»
Турнирное положение: В Западной конференции «Сакраменто» расположился на 8 месте турнирной таблицы. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 58 матчей при 33 победах и 25 поражениях.
Последние матчи: «Сакраменто» потерпел новое поражение в регулярке, уступив на выезде «Денверу» (96:117).
Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков. Из-за поврежденного колена из строя выбыл лидер «Сакраменто» Де’Аарон Фокс.
Состояние команды: До встречи с «Денвером» баскетболисты «Сакраменто» проиграли также «Майами» (110:121), но добились побед над «Лос-Анджелес Клипперс» (123:107), «Денвером» (102:98) и «Сан-Антонио» (127:122).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Миннесота» и «Сакраменто» играли 2 раза
- «Миннесота» переиграла «Сакраменто» со счетом 110:98
- «Сакраменто» смог обыграть «Миннесоту» (124:111)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Сакраменто» — 2.50.
Фора «Миннесоты» (-6.5) и Фора «Сакраменто» (+6.5) принимаются с коэффициентом — 1.93 и 2.01 соответственно.
- 2.12Лос-Анджелес Лейкерс — Вашингтон: прогноз и ставка
- 2.80Денвер — Майами: прогноз и ставка
- 4.02Финикс — Хьюстон: прогноз и ставка
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Миннесота» сейчас в хорошей игровой форме, баскетболисты из Миннеаполиса наверняка окажутся сильнее «Сакраменто». Также стоит отметить отсутствие на площадке лидера «королей» Фокса.
Ставка: Фора «Миннесоты» (-6.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: А можно сыграть в пользу победы одной из команд, но с небольшим перевесом в счёте.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.25.