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    Кто одержит победу в битве Лос-Анджелеса?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 29 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 29 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» потерял место в топ-3 Западной конференции. «Парикахеры» опустились на 4 строчку турнирной таблицы при 37 победах и 19 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Сакраменто» (107:123).

    Не сыграют: Из строя команды выбыл Пол Джордж, форвард «Клипперс» получил травму колена в победном матче против «Мемфиса» (101:95). Форвард команды «Лос-Анджелеса» уже пропустил игру против «Сакраменто».

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних матчах показывает нестабильную игру, чередуя победы и поражения. Как таковой выигрышной и проигрышной серии у клуба нет. Из свежих результатов стоит отметить победы «парусников» над «Мемфисом» (101:95) и «Голден Стэйт» (130:125). После травмы лодыжки в строй команды вернулся Норман Пауэлл.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место при 31 победе и 28 поражениях.
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    Последние матчи: В матче последнего тура «Лос-Анджелес Лейкерс» играл на выезде против «Финикса» и проиграл со счетом 113:123. Несмотря на поражение лучшим игроком матча стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач.

    Не сыграют: В лазарете «Лос-Анджелес Лейкерс» находятся 4 баскетболиста. С травмой лодыжки на больничной койке находится Кэмерон Реддиш. У Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена.

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    Состояние команды: В последнее время «Лейкерс» демонистрирует качественный баскетбол, а главное результативный. Баскетболисты из Лос-Анджелеса переиграли «Юту» (138:122), «Детройт» (125:111) и «Сан-Антонио» (123:118), была и неудачная игра против «Голден Стэйт» (110:128).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Клипперс» и «Лейкерс» играли три раза

    • «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 127:116

    • «Лейкерс» дважды обыграл «Клипперс» (106:103, 130:125)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.69.

    Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) и фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (+5.5) принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: Ожидается интересная игра двух равных команд, в которой сложно предугадать победителя. Чтобы не рисковать в пользу одной из команд, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Лейкерс» и «Клипперс» забрасывают друг другу 240 очков. Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 239.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.02.2024. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит победу в битве Лос-Анджелеса?
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