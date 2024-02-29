В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 29 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» потерял место в топ-3 Западной конференции. «Парикахеры» опустились на 4 строчку турнирной таблицы при 37 победах и 19 поражениях.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Сакраменто» (107:123).

Не сыграют: Из строя команды выбыл Пол Джордж, форвард «Клипперс» получил травму колена в победном матче против «Мемфиса» (101:95). Форвард команды «Лос-Анджелеса» уже пропустил игру против «Сакраменто».

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних матчах показывает нестабильную игру, чередуя победы и поражения. Как таковой выигрышной и проигрышной серии у клуба нет. Из свежих результатов стоит отметить победы «парусников» над «Мемфисом» (101:95) и «Голден Стэйт» (130:125). После травмы лодыжки в строй команды вернулся Норман Пауэлл.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место при 31 победе и 28 поражениях.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: В матче последнего тура «Лос-Анджелес Лейкерс» играл на выезде против «Финикса» и проиграл со счетом 113:123. Несмотря на поражение лучшим игроком матча стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач.

Не сыграют: В лазарете «Лос-Анджелес Лейкерс» находятся 4 баскетболиста. С травмой лодыжки на больничной койке находится Кэмерон Реддиш. У Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена.

Состояние команды: В последнее время «Лейкерс» демонистрирует качественный баскетбол, а главное результативный. Баскетболисты из Лос-Анджелеса переиграли «Юту» (138:122), «Детройт» (125:111) и «Сан-Антонио» (123:118), была и неудачная игра против «Голден Стэйт» (110:128).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Клипперс» и «Лейкерс» играли три раза

«Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 127:116

«Лейкерс» дважды обыграл «Клипперс» (106:103, 130:125)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.69.

Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) и фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (+5.5) принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.92 соответственно.

Прогноз: Ожидается интересная игра двух равных команд, в которой сложно предугадать победителя. Чтобы не рисковать в пользу одной из команд, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.10.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Лейкерс» и «Клипперс» забрасывают друг другу 240 очков. Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 239.5 с коэффициентом 1.97.