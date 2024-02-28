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    «Орландо» увезет победу из Нью-Йорка?

    «Орландо» — «Бруклин». Ставка (к. 1.71) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Бруклин»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 28 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Орландо» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Февраля 2024 года

    «Орландо»

    Турнирное положение: Результаты «Орландо» в последних матчах остаются довольно высокими, но просадки начали случаться. Все равно «Мэджик» продолжают оставаться на восьмом месте в своем конференции.

    Последние матчи: В последней игре клуб из Флориды не смог ничего противопоставить кризисной «Атланте» (92:109).

    Травмированные игроки: У коллектива Мозли на протяжении долгого количества времени не было травмированных, но после матча против «Атланты» их появилось сразу двое. Харрис получил травму икры, а Айзек не сможет сыграть из-за повреждения голеностопа.

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против такой же молодой и задорной «Оклахомы» хозяева вполне могут побороться за победу.

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Лихорадка «Бруклина» по сезону продолжается, и шансов на её прекращение крайне мало.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Вон как не старается, н одела у его клуба идут все хуже и хуже. За четыре последних матча ни одной победы.

    Травмированные игроки: Нью-йоркский коллектив по-прежнему не может рассчитывать на Уайтхеда, который залечивает травму ноги.

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    Общий тонус клуба: С такой игрой в матче против даже ослабленного «Орландо» ни на что хорошее рассчитывать не приходится.

    Статистика для ставок

    • «Орландо» за 11 последних встреч проиграл три матча

    • «Бруклин» выиграл три последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.22, а на победу «Бруклина» — 3.65.

    Прогноз: Хозяева легко расправятся с проблемным соперником.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.75.

    Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.25.

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