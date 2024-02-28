В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 28 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Орландо» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Результаты «Орландо» в последних матчах остаются довольно высокими, но просадки начали случаться. Все равно «Мэджик» продолжают оставаться на восьмом месте в своем конференции.

Последние матчи: В последней игре клуб из Флориды не смог ничего противопоставить кризисной «Атланте» (92:109).

Травмированные игроки: У коллектива Мозли на протяжении долгого количества времени не было травмированных, но после матча против «Атланты» их появилось сразу двое. Харрис получил травму икры, а Айзек не сможет сыграть из-за повреждения голеностопа.

Общий тонус клуба: В предстоящей игре против такой же молодой и задорной «Оклахомы» хозяева вполне могут побороться за победу.

«Бруклин»

Турнирное положение: Лихорадка «Бруклина» по сезону продолжается, и шансов на её прекращение крайне мало.

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Последние матчи: Вон как не старается, н одела у его клуба идут все хуже и хуже. За четыре последних матча ни одной победы.

Травмированные игроки: Нью-йоркский коллектив по-прежнему не может рассчитывать на Уайтхеда, который залечивает травму ноги.

Общий тонус клуба: С такой игрой в матче против даже ослабленного «Орландо» ни на что хорошее рассчитывать не приходится.

Статистика для ставок

«Орландо» за 11 последних встреч проиграл три матча

«Бруклин» выиграл три последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.22, а на победу «Бруклина» — 3.65.

Прогноз: Хозяева легко расправятся с проблемным соперником.

Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.75.

Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.25.