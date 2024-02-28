«Орландо»
Турнирное положение: Результаты «Орландо» в последних матчах остаются довольно высокими, но просадки начали случаться. Все равно «Мэджик» продолжают оставаться на восьмом месте в своем конференции.
Последние матчи: В последней игре клуб из Флориды не смог ничего противопоставить кризисной «Атланте» (92:109).
Травмированные игроки: У коллектива Мозли на протяжении долгого количества времени не было травмированных, но после матча против «Атланты» их появилось сразу двое. Харрис получил травму икры, а Айзек не сможет сыграть из-за повреждения голеностопа.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против такой же молодой и задорной «Оклахомы» хозяева вполне могут побороться за победу.
«Бруклин»
Турнирное положение: Лихорадка «Бруклина» по сезону продолжается, и шансов на её прекращение крайне мало.
Последние матчи: Вон как не старается, н одела у его клуба идут все хуже и хуже. За четыре последних матча ни одной победы.
Травмированные игроки: Нью-йоркский коллектив по-прежнему не может рассчитывать на Уайтхеда, который залечивает травму ноги.
Общий тонус клуба: С такой игрой в матче против даже ослабленного «Орландо» ни на что хорошее рассчитывать не приходится.
Статистика для ставок
- «Орландо» за 11 последних встреч проиграл три матча
- «Бруклин» выиграл три последних очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.22, а на победу «Бруклина» — 3.65.
Прогноз: Хозяева легко расправятся с проблемным соперником.
Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.75.
Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.25.