В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 06 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Кливленд» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кливленд»

«Кливленд» продолжает всех сметать на своем пути и на данный момент времени является одной из самых «горячих» команд лиги.

Подопечные Бикерстаффа снова имеют в активе пяти матчевую победную серию, но соперники в этих играх были не самые сильные.

Обыграть «Детройт», «Мемфис» и «Сан-Антонио» — это хорошо, но в игре против «Сакраменто» будет совсем иной баскетбол.

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Клуб из Огайо будет держать это в уме, однако готовности выдержать весь матч неслабой силовой борьбы может не хватить.

«Сакраменто»

«Сакраменто» за семь последних матчей проиграл всего лишь одну встречу, и то её можно было избежать, если бы подопечные Брауна не валяли дурака на паркете.

В двух последних поединках против «Индианы» и «Чикаго» калифорнийский коллектив продемонстрировал крайне собранный баскетбол, который принес заслуженные победы.

Лидеры «королей» в полном порядке и играют с огромным желанием. Сабонис внес наибольший вклад в победу своего клуба в тех встречах.

В игре против «Кливленда» гости не являются фаворитами, но осложнить жизнь игрокам «Кавальерс» могут довольно знатно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.11, победа «Вашингтона» — 6.25.

Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативной игрой.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.69.

Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.05.