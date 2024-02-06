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    «Кливленд» продолжит побеждать?

    «Кливленд» — «Сакраменто». Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 06 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Сакраменто»
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    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 06 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Кливленд» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Кливленд»

    «Кливленд» продолжает всех сметать на своем пути и на данный момент времени является одной из самых «горячих» команд лиги.

    Подопечные Бикерстаффа снова имеют в активе пяти матчевую победную серию, но соперники в этих играх были не самые сильные.

    Обыграть «Детройт», «Мемфис» и «Сан-Антонио» — это хорошо, но в игре против «Сакраменто» будет совсем иной баскетбол.

    Все прогнозы на НБА

    Клуб из Огайо будет держать это в уме, однако готовности выдержать весь матч неслабой силовой борьбы может не хватить.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» за семь последних матчей проиграл всего лишь одну встречу, и то её можно было избежать, если бы подопечные Брауна не валяли дурака на паркете.

    В двух последних поединках против «Индианы» и «Чикаго» калифорнийский коллектив продемонстрировал крайне собранный баскетбол, который принес заслуженные победы.

    Лидеры «королей» в полном порядке и играют с огромным желанием. Сабонис внес наибольший вклад в победу своего клуба в тех встречах.

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    В игре против «Кливленда» гости не являются фаворитами, но осложнить жизнь игрокам «Кавальерс» могут довольно знатно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.11, победа «Вашингтона» — 6.25.

    Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативной игрой.

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.69.

    Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.05.

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    «Кливленд» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 06.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» продолжит побеждать?
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