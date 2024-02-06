«Кливленд»
«Кливленд» продолжает всех сметать на своем пути и на данный момент времени является одной из самых «горячих» команд лиги.
Подопечные Бикерстаффа снова имеют в активе пяти матчевую победную серию, но соперники в этих играх были не самые сильные.
Обыграть «Детройт», «Мемфис» и «Сан-Антонио» — это хорошо, но в игре против «Сакраменто» будет совсем иной баскетбол.
Клуб из Огайо будет держать это в уме, однако готовности выдержать весь матч неслабой силовой борьбы может не хватить.
«Сакраменто»
«Сакраменто» за семь последних матчей проиграл всего лишь одну встречу, и то её можно было избежать, если бы подопечные Брауна не валяли дурака на паркете.
В двух последних поединках против «Индианы» и «Чикаго» калифорнийский коллектив продемонстрировал крайне собранный баскетбол, который принес заслуженные победы.
Лидеры «королей» в полном порядке и играют с огромным желанием. Сабонис внес наибольший вклад в победу своего клуба в тех встречах.
В игре против «Кливленда» гости не являются фаворитами, но осложнить жизнь игрокам «Кавальерс» могут довольно знатно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.11, победа «Вашингтона» — 6.25.
Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативной игрой.
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.69.
Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.05.