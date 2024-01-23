«Сакраменто»
Чёрная полоса игр преследует «Сакраменто», калифорнийцы не могут выиграть уже в четвёртом матче подряд. В последней игре регулярки «короли» проиграли в матче против «Индианы» (121:126).
Также баскетболисты «Сакраменто» уступили в матчах с «Финиксом» (117:119), «Милуоки» (142:143) и «Филадельфией» (93:112).
В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» опустился на 8 место при 23 победах и 18 поражениях.
«Атланта»
Прервалась выигрышная серия «Атланты» из трёх матчей, «ястребы» проиграли на домашней арене «Кливленду» (95:116).
До этого у «Хокс» была трехматчевая победная серия, баскетболисты из Атланты нанесли поражения «Майами» (109:108), «Орландо» (106:104) и «Сан-Антонио» (109:99).
В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 10 место при 18 победах и 24 поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.31, победа «Атланты» — 3.89.
Прогноз: Обе команды сейчас на спаде, можно ожидать упорной и бескомпромиссной борьбы.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.38.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.97.