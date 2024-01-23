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    «Атланта» увезет победу из Калифорнии?

    «Сакраменто» — «Атланта». Ставка (к. 2.38) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 23 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Атланта»
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    Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 23 января. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сакраменто»

    Чёрная полоса игр преследует «Сакраменто», калифорнийцы не могут выиграть уже в четвёртом матче подряд. В последней игре регулярки «короли» проиграли в матче против «Индианы» (121:126).

    Также баскетболисты «Сакраменто» уступили в матчах с «Финиксом» (117:119), «Милуоки» (142:143) и «Филадельфией» (93:112).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» опустился на 8 место при 23 победах и 18 поражениях.

    «Атланта»

    Прервалась выигрышная серия «Атланты» из трёх матчей, «ястребы» проиграли на домашней арене «Кливленду» (95:116).

    До этого у «Хокс» была трехматчевая победная серия, баскетболисты из Атланты нанесли поражения «Майами» (109:108), «Орландо» (106:104) и «Сан-Антонио» (109:99).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 10 место при 18 победах и 24 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.31, победа «Атланты» — 3.89.

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    Прогноз: Обе команды сейчас на спаде, можно ожидать упорной и бескомпромиссной борьбы.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.38.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Сакраменто» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Атланта» увезет победу из Калифорнии?
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