Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 23 января. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сакраменто»

Чёрная полоса игр преследует «Сакраменто», калифорнийцы не могут выиграть уже в четвёртом матче подряд. В последней игре регулярки «короли» проиграли в матче против «Индианы» (121:126).

Также баскетболисты «Сакраменто» уступили в матчах с «Финиксом» (117:119), «Милуоки» (142:143) и «Филадельфией» (93:112).

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В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» опустился на 8 место при 23 победах и 18 поражениях.

«Атланта»

Прервалась выигрышная серия «Атланты» из трёх матчей, «ястребы» проиграли на домашней арене «Кливленду» (95:116).

До этого у «Хокс» была трехматчевая победная серия, баскетболисты из Атланты нанесли поражения «Майами» (109:108), «Орландо» (106:104) и «Сан-Антонио» (109:99).

В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 10 место при 18 победах и 24 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.31, победа «Атланты» — 3.89.

Прогноз: Обе команды сейчас на спаде, можно ожидать упорной и бескомпромиссной борьбы.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.38.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.97.