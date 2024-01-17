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    «Клипперс» могут оставить «Оклахому» с носом

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома». Ставка (1.80) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 17 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» в довольно неплохом расположении духа, но при всем этом собранности на матч против «Миннесоты» калифорнийскому коллективу не хватило.

    Игра получилась обоюдоострой, но «Миннесота» в обороне была просто превосходна. У хозяев летело много «кирпичей» мимо цели.

    Тайрон Лю пытался по ходу игры поменять тактику, но у него ничего не вышло. Хоть Леонард и набрал 26 очков, но их не хватило для общего успеха клуба.

    Все прогнозы на НБА

    В матче против «Оклахомы» будет ещё сложнее, поскольку коллектив у Дэйгнолта моложе и рвет со своей половины паркета в мгновение ока.

    «Оклахома»

    «Оклахома» рассчитывать на то, что «Миннесота» оступится в предстоящем поединке против «Лос-Анджелес Клипперс», но подобного не случилось.

    Сами «Тандер» выигрывают свои матчи по максимуму, и последний поединок против «Орландо» был ярким доказательством того, почему дружина Дэйгнолта сейчас самый опасный клуб лиги.

    Даже в матче между двумя едва ли не самыми молодыми командами лиги, но в сравнении друг с другом преимущество на стороне «Оклахомы» было значительное.

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    В игре против довольно сильных «Лос-Анджелес Клипперс» гостям нужно цементировать собственную оборону, поскольку мастеров, готовых взять игру на себя, у «парусников» огромное количество.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.80, победа «Оклахомы» — 2.03.

    Прогноз: «Клипперс» смогут победить в непростом матче.

    Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.18.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Клипперс» могут оставить «Оклахому» с носом
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