В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 17 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» в довольно неплохом расположении духа, но при всем этом собранности на матч против «Миннесоты» калифорнийскому коллективу не хватило.

Игра получилась обоюдоострой, но «Миннесота» в обороне была просто превосходна. У хозяев летело много «кирпичей» мимо цели.

Тайрон Лю пытался по ходу игры поменять тактику, но у него ничего не вышло. Хоть Леонард и набрал 26 очков, но их не хватило для общего успеха клуба.

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В матче против «Оклахомы» будет ещё сложнее, поскольку коллектив у Дэйгнолта моложе и рвет со своей половины паркета в мгновение ока.

«Оклахома»

«Оклахома» рассчитывать на то, что «Миннесота» оступится в предстоящем поединке против «Лос-Анджелес Клипперс», но подобного не случилось.

Сами «Тандер» выигрывают свои матчи по максимуму, и последний поединок против «Орландо» был ярким доказательством того, почему дружина Дэйгнолта сейчас самый опасный клуб лиги.

Даже в матче между двумя едва ли не самыми молодыми командами лиги, но в сравнении друг с другом преимущество на стороне «Оклахомы» было значительное.

В игре против довольно сильных «Лос-Анджелес Клипперс» гостям нужно цементировать собственную оборону, поскольку мастеров, готовых взять игру на себя, у «парусников» огромное количество.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.80, победа «Оклахомы» — 2.03.

Прогноз: «Клипперс» смогут победить в непростом матче.

Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.18.