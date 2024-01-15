Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 15 января. Время — 22:30 по мск. «Даллас» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Даллас»

Последний матч регулярного чемпионата прошел для «Далласа» со знаком минус. Техасские ковбои проиграли «Нью-Орлеану» со счетом 108:118. Один из лидеров команды Кайри Ирвинг набрал в матче 33 очка, однако это не помогло «Далласу» добиться положительного результата.

На данный момент «Даллас» не может рассчитывать на ключевого игрока Луку Дончича, который травмировал лодыжку в матче против «Мемфиса». Словенский форвард уже пропустил матчи против «Нью-Йорк» и «Нью-Орлеана».

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В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 7 место, одержав 23 победы и потерпев 17 поражений.

«Нью-Орлеан»

Обыграв «Даллас», баскетболисты «Нью-Орлеана» улучшили турнирное положение в Западной конференции. Луизианцы поднялись на 5 место, одержав 24 победы и потерпев 16 поражений.

В победном матче над «Далласом» в составе «Нью-Орлеана» результативностью отметился Джордан Хокинс. Защитник «пеликанов» набрал 34 очка, совершил 5 подборов и отдал 4 передачи.

В последних пяти матчах «Нью-Орлеан» выиграл у «Голден Стэйт» (141:105) и «Сакраменто» (133:100), но проиграл «Денверу» (113:125) и «Лос-Анджелес Клипперс» (95:111).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Далласа» — 2.50, победа «Нью-Орлеана» — 1.62.

Прогноз: Без Луки Дончича «Далласу» будет сложно в этом поединке. Так что ставим на очередную победу «Нью-Орлеана».

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-3.5) с коэффициентом 1.89.

Альтернативный прогноз: 226 очков — результат первой дуэли «Далласа» и «Нью-Орлеана». Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТМ 234.5 с коэффициентом 1.97.