«Милуоки»
«Милуоки» на стыке двух календарных годов демонстрирует совсем невзрачный баскетбол, и за пять последних матчей дружина Буденхольцера смогла победить лишь в одной встрече.
Даже в матче против «Сан-Антонио» Адетокунбо и партнёрам пришлось попыхтеть, ибо разница в счете составила жалких четыре очка.
После всех этих неудач стало очевидно, насколько Лиллард важен для своего нового клуба, поскольку без него «Бакс» уступили не самой сильной «Юте» 16 очков.
С такой игрой в матче против сильного и мотивированного «Бостона» рассчитывать будет попросту не на что.
«Бостон»
«Бостон» намеревался начать новый сезон с минимумом поражений в пассиве, но не получилось, поскольку «Индиана» не отдавала две встречи сильному противнику.
В новом году у клуба из Массачусетса уже два поражения и три победы. Не совсем тот результат. На который рассчитывал Маззулла, входя в 2024-й
Однако за качество игры и взаимозаменяемость на паркете он должен быть спокоен, поскольку любой игрок со скамейки способен усилить игру клуба.
В предстоящем поединке против «Милуоки» гости видятся однозначными фаворитами встречи, поскольку хозяева будут продолжать играть без Лилларда.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.42, победа «Бостона» — 2.96.
Прогноз: «Бостон» имеет весьма неплохие шансы на победу.
Альтернативный прогноз: Встреча получится довольно результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.96.
Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.09.