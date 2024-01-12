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    «Бостон» имеет преимущество в предстоящем поединке?

    «Милуоки» — «Бостон». Ставка (2.96) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Бостон»
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    «Бостон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 12 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Милуоки» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Милуоки»

    «Милуоки» на стыке двух календарных годов демонстрирует совсем невзрачный баскетбол, и за пять последних матчей дружина Буденхольцера смогла победить лишь в одной встрече.

    Даже в матче против «Сан-Антонио» Адетокунбо и партнёрам пришлось попыхтеть, ибо разница в счете составила жалких четыре очка.

    После всех этих неудач стало очевидно, насколько Лиллард важен для своего нового клуба, поскольку без него «Бакс» уступили не самой сильной «Юте» 16 очков.

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    С такой игрой в матче против сильного и мотивированного «Бостона» рассчитывать будет попросту не на что.

    «Бостон»

    «Бостон» намеревался начать новый сезон с минимумом поражений в пассиве, но не получилось, поскольку «Индиана» не отдавала две встречи сильному противнику.

    В новом году у клуба из Массачусетса уже два поражения и три победы. Не совсем тот результат. На который рассчитывал Маззулла, входя в 2024-й

    Однако за качество игры и взаимозаменяемость на паркете он должен быть спокоен, поскольку любой игрок со скамейки способен усилить игру клуба.

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    В предстоящем поединке против «Милуоки» гости видятся однозначными фаворитами встречи, поскольку хозяева будут продолжать играть без Лилларда.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.42, победа «Бостона» — 2.96.

    Прогноз: «Бостон» имеет весьма неплохие шансы на победу.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится довольно результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.96.

    Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.09.

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    «Милуоки» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.96), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» имеет преимущество в предстоящем поединке?
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