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    Способен ли «Мемфис» преподнести сюрприз сопернику?

    «Даллас» — «Мемфис». Ставка (к. 2.38) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 10 января 2024 года

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»
    Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 10 января. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Даллас»

    «Даллас» продолжает победную серию в регулярном чемпионате. На этот раз техасские «ковбои» на своей арене переиграли лидера Западной конференции — «Миннесоту» (115:108).

    Ведущую роль в игре сыграл Кайри Ирвинг, защитник «Даллас» после травмы пятки стал приносить результат своей команде. В кольцо «Миннесоты» баскетболист «Далласа» отправил 35 очков.

    Выигрышная серия «Далласа» состоит из трех матчей: также «ковбои» дважды смогли переиграть «Портленд» (139:103, 126:97).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Даллас» занимает в таблице 7 место, одержав 22 победы и потерпев 15 поражений.

    «Мемфис»

    Дабл-дабл Джарена Джексона из 28 очков и 10 подборов принес новую победу «Мемфису» в регулярном чемпионате. В рамках минувшего игрового дня «гризли» нанесли поражение «Финиксу» (121:115).

    Команда из штата Теннесси постепенно выходит из игрового кризиса. За плечами «Мемфиса» две победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:113) и «Сан-Антонио» (106:98), а также два поражения в матчах с «Торонто» (111:116) и «Сакраменто» (92:123).

    На данный момент «Мемфис» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции при 13 победах и 23 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.58, победа «Мемфиса» — 2.38.

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    Прогноз: Соперник у «Мемфиса» не из простых, соперники в этом сезоне уже встречались три раза. В серии пока 2:1 — в пользу «Далласа». От поединка можно ожидать любого исхода, наверняка победу одержат баскетболисты «Далласа». Однако мы постави в пользу «Мемфиса», так как «гризли» набрали хороший и вполне могут преподнести сюрпризы.

    Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.38.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Мемфиса».

    Альтернативная ставка: Фора «Мемифса» (+4.5) с коэффициентом 1.85.

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    «Даллас» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Способен ли «Мемфис» преподнести сюрприз сопернику?
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