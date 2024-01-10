Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 10 января. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Даллас»

«Даллас» продолжает победную серию в регулярном чемпионате. На этот раз техасские «ковбои» на своей арене переиграли лидера Западной конференции — «Миннесоту» (115:108).

Ведущую роль в игре сыграл Кайри Ирвинг, защитник «Даллас» после травмы пятки стал приносить результат своей команде. В кольцо «Миннесоты» баскетболист «Далласа» отправил 35 очков.

Выигрышная серия «Далласа» состоит из трех матчей: также «ковбои» дважды смогли переиграть «Портленд» (139:103, 126:97).

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На данный момент «Даллас» занимает в таблице 7 место, одержав 22 победы и потерпев 15 поражений.

«Мемфис»

Дабл-дабл Джарена Джексона из 28 очков и 10 подборов принес новую победу «Мемфису» в регулярном чемпионате. В рамках минувшего игрового дня «гризли» нанесли поражение «Финиксу» (121:115).

Команда из штата Теннесси постепенно выходит из игрового кризиса. За плечами «Мемфиса» две победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:113) и «Сан-Антонио» (106:98), а также два поражения в матчах с «Торонто» (111:116) и «Сакраменто» (92:123).

На данный момент «Мемфис» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции при 13 победах и 23 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.58, победа «Мемфиса» — 2.38.

Прогноз: Соперник у «Мемфиса» не из простых, соперники в этом сезоне уже встречались три раза. В серии пока 2:1 — в пользу «Далласа». От поединка можно ожидать любого исхода, наверняка победу одержат баскетболисты «Далласа». Однако мы постави в пользу «Мемфиса», так как «гризли» набрали хороший и вполне могут преподнести сюрпризы.

Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.38.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Мемфиса».

Альтернативная ставка: Фора «Мемифса» (+4.5) с коэффициентом 1.85.