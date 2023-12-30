В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Кливленд» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кливленд»

«Кливленд» является довольно квалифицированной командой, которую очень сильно подкосили травмы на старте нынешнего сезона.

С течением времени игра «Кавальерс» пришла в нормальное русло, а некоторые молодые и перспективные игроки раскрылись с совершенно неожиданной стороны.

В шести последних поединках коллектив из Огайо проиграл всего лишь один раз, и то это случилось в игре против не самого сильного «Нью-Орлеана».

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В поединке против «Милуоки» будет тяжело, и шансов на успех не очень много, но хозяева будут биться до последнего, за что могут быть вознаграждены.

«Милуоки»

«Милуоки» выглядит мощно по нынешнему сезону, но даже фаворит всей регулярки иногда проигрывает.

Последнее поражение клуб Буденхольцера потерпел совсем недавно в игре против «Нью-Йорка», хотя команду Тибодо нельзя назвать той, перед которой обязательно капитулировать.

Иногда механизм все же сбоит, поэтому приходится постоянно корректировать игру стартовой пятерки и тех, кто выходит на паркет со скамейки.

В игре против «Кливленда» будет интересная игра, и хозяева точно не уступят инициативу приезжей команде.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Кливленда» — 2.75, победа «Милуоки» — 1.48.

Прогноз: Хозяевам вполне по силам забрать себе победу в матче.

Альтернативный прогноз: Ожидается результативный баскетбол с обеих сторон.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.75.

Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.18.