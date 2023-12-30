ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнКейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24 Новак ДжоковичДжокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси Майкл ПейджUFC подписал сильнейшего ударника Bellator. Что ждет Пейджа в лучшей лиге ММА?
  • 01:12
    • «Арсенал» уступил «Вест Хэму»
  • 00:37
    • «Брайтон» уверенно победил «Тоттенхэм»
  • 23:09
    • Беллингем второй год подряд стал лучшим молодым футболистом по версии IFFHS
  • 23:00
    • Французы Клод и Симон снова выиграли Рождественскую гонку
    Все новости спорта

    «Кливленд» сможет разобраться с Милуоки?

    «Кливленд» — «Милуоки». Ставка (2.75) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 30 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Кливленд Кавальерс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Кливленд» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 30 Декабря 2023 года

    «Кливленд»

    «Кливленд» является довольно квалифицированной командой, которую очень сильно подкосили травмы на старте нынешнего сезона.

    С течением времени игра «Кавальерс» пришла в нормальное русло, а некоторые молодые и перспективные игроки раскрылись с совершенно неожиданной стороны.

    В шести последних поединках коллектив из Огайо проиграл всего лишь один раз, и то это случилось в игре против не самого сильного «Нью-Орлеана».

    Все прогнозы на НБА

    В поединке против «Милуоки» будет тяжело, и шансов на успех не очень много, но хозяева будут биться до последнего, за что могут быть вознаграждены.

    «Милуоки»

    «Милуоки» выглядит мощно по нынешнему сезону, но даже фаворит всей регулярки иногда проигрывает.

    Последнее поражение клуб Буденхольцера потерпел совсем недавно в игре против «Нью-Йорка», хотя команду Тибодо нельзя назвать той, перед которой обязательно капитулировать.

    Иногда механизм все же сбоит, поэтому приходится постоянно корректировать игру стартовой пятерки и тех, кто выходит на паркет со скамейки.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В игре против «Кливленда» будет интересная игра, и хозяева точно не уступят инициативу приезжей команде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Кливленда» — 2.75, победа «Милуоки» — 1.48.

    Прогноз: Хозяевам вполне по силам забрать себе победу в матче.

    Альтернативный прогноз: Ожидается результативный баскетбол с обеих сторон.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чикаго — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Денвер — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Портленд — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ванкувер — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сидней — Веллингтон Феникс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Китай — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Абха
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аль-Фейха — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кливленд» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» сможет разобраться с Милуоки?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры