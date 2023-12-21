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    Соперники сыграют по низам?

    «Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк»
    Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 21 декабря. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Чикаго»

    Ключевые игроки «Чикаго» на данный момент находятся в лазарете. Речь о трех баскетболистах: Лонзо Болл — с травмой колена, Торри Крэйг — с травмой пятки и Зак Лавин — с травмой ноги.

    Несмотря на кадровые проблемы иллинойский клуб выиграл гостевую игру у «Филадельфии» (108:104). Ключевую роль в поединке сыграл Коби Уайт, который отправил в кольцо соперника 24 очка. До дабл-дабла защитнику «Чикаго» не хватило одной передачи, а до трипл-дабла — двух подборов.

    Все прогнозы на НБА

    «Чикаго» занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 11 побед и потерпев 17 поражений.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    В предстоящей игре против «Чикаго» не смогут сыграть травмированные Гейб Винсент и Джейлен Худ-Скифино. У игроков травмы колена и спины соответственно, остальные баскетболисты в строю.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» не может выиграть уже во втором матче подряд, проиграв на этот раз «Нью-Йорку» (109:114). До этого было фиаско в поединке против аутсайдера «Сан-Антонио» (115:129).

    В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 8 место, одержав 15 побед и потерпев 12 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Чикаго» — 2.66, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.56.

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    Прогноз: 210 очков за игру — средний показатель результативности матчей с участием «Чикаго» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В предстоящей игре соперников можно сыграть на тотале.

    Ставка: Тотал меньше 224.5 с коэффициентом 2.11.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе одной из команд: «Чикаго» или «Лейкерс» добьются виктории с небольшим перевесом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

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    «Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Соперники сыграют по низам?
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