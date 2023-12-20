«Милуоки»
«Милуоки» демонстрирует отличные результаты и по делу победил в четырех последних матчах по календарю.
Причем победы коллектив из Висконсина одерживает максимально результативные, но это и не удивительно имея в своем распоряжении таких суперзвезд, как Адетокунбо и Лиллард.
С защитой проблемы также постепенно разрешаются, но есть ещё куда стремиться. Радует, что тренерский штаб во главе с Буденхольцером планомерно работает в этом направлении.
В матче против «Сан-Антонио» для клуба из Висконсина будет разминочный матч, где можно будет вдоволь отработать все необходимые элементы игры.
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» откровенно разочаровывает по нынешнему сезону, хотя на приход Вембаньямы возлагали неимоверные надежды.
Пока что у Поповича и его молодых игроков совсем ничего не получается, хотя все баскетболисты стараются и из кожи вон лезут, чтобы доказать свою состоятельность.
Недавно прервалась практически двадцати матчевая проигрышная серия техасского клуба, и случилось это в игре против «Лос-Анджелес Лейкерс».
Шансов ещё раз совершить такой подвиг предельно мало, поэтому гостям нужно готовиться к худшему в предстоящей игре.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.11, победа «Сан-Антонио» — 7.15.
Прогноз: «Милуоки» будет тяжело, но «олени» победят.
Альтернативный прогноз: Встреча получится «верховой».
Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.79.
Альтернативная ставка: ТБ 257 с коэффициентом 2.30.