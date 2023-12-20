В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 20 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милуоки»

«Милуоки» демонстрирует отличные результаты и по делу победил в четырех последних матчах по календарю.

Причем победы коллектив из Висконсина одерживает максимально результативные, но это и не удивительно имея в своем распоряжении таких суперзвезд, как Адетокунбо и Лиллард.

С защитой проблемы также постепенно разрешаются, но есть ещё куда стремиться. Радует, что тренерский штаб во главе с Буденхольцером планомерно работает в этом направлении.

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В матче против «Сан-Антонио» для клуба из Висконсина будет разминочный матч, где можно будет вдоволь отработать все необходимые элементы игры.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» откровенно разочаровывает по нынешнему сезону, хотя на приход Вембаньямы возлагали неимоверные надежды.

Пока что у Поповича и его молодых игроков совсем ничего не получается, хотя все баскетболисты стараются и из кожи вон лезут, чтобы доказать свою состоятельность.

Недавно прервалась практически двадцати матчевая проигрышная серия техасского клуба, и случилось это в игре против «Лос-Анджелес Лейкерс».

Шансов ещё раз совершить такой подвиг предельно мало, поэтому гостям нужно готовиться к худшему в предстоящей игре.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.11, победа «Сан-Антонио» — 7.15.

Прогноз: «Милуоки» будет тяжело, но «олени» победят.

Альтернативный прогноз: Встреча получится «верховой».

Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.79.

Альтернативная ставка: ТБ 257 с коэффициентом 2.30.