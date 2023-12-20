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    «Сан-Антонио» сподобится на ещё один подвиг?

    «Милуоки» — «Сан-Антонио». Ставка (1.79) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Сан-Антонио»
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    «Сан-Антонио»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 20 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2023 года

    «Милуоки»

    «Милуоки» демонстрирует отличные результаты и по делу победил в четырех последних матчах по календарю.

    Причем победы коллектив из Висконсина одерживает максимально результативные, но это и не удивительно имея в своем распоряжении таких суперзвезд, как Адетокунбо и Лиллард.

    С защитой проблемы также постепенно разрешаются, но есть ещё куда стремиться. Радует, что тренерский штаб во главе с Буденхольцером планомерно работает в этом направлении.

    Все прогнозы на НБА

    В матче против «Сан-Антонио» для клуба из Висконсина будет разминочный матч, где можно будет вдоволь отработать все необходимые элементы игры.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» откровенно разочаровывает по нынешнему сезону, хотя на приход Вембаньямы возлагали неимоверные надежды.

    Пока что у Поповича и его молодых игроков совсем ничего не получается, хотя все баскетболисты стараются и из кожи вон лезут, чтобы доказать свою состоятельность.

    Недавно прервалась практически двадцати матчевая проигрышная серия техасского клуба, и случилось это в игре против «Лос-Анджелес Лейкерс».

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    Шансов ещё раз совершить такой подвиг предельно мало, поэтому гостям нужно готовиться к худшему в предстоящей игре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.11, победа «Сан-Антонио» — 7.15.

    Прогноз: «Милуоки» будет тяжело, но «олени» победят.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится «верховой».

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: ТБ 257 с коэффициентом 2.30.

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    «Милуоки» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Сан-Антонио» сподобится на ещё один подвиг?
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