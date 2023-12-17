Денвер. «Болл Арена». Дата — 17 декабря. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Денвер»

«Денвер» приближается к лидеру Западной конференции — «Миннесоте». «Самородки» поднялись на второе место, обойдя в турнирной таблице «Оклахому».

«Наггетсы» выдают выигрышную серию из трех матчей. В рамках минувшего игрового дня «Денвер» на своей арене обыграл «Бруклин» (124:101).

Вклад в победу команды внес Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 15 подборов и 10 передач. До этого «Денвер» выиграл в гостях у «Чикаго» (114:106) и «Атланты» (129:122).

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В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 2 место при 17 победах и 9 поражениях.

«Оклахома»

В последней игре регулярного чемпионата «Оклахома» оступилась в поединке против «Сакраменто» (123:128).

До неудачной игры с калифорнийцами «Оклахома» обыграла на своей площадке «музыкантов» из Юты (134:120). В этом матче результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, набравший 30 очков.

А ещё «громобойцы» вырвали победу у «Голден Стэйт» не в основное время, а в овертайме (138:136). В составе «Тандер» отличился все тот же Шэй Гилджес-Александер, отправив в кольцо соперника 38 очков. До овертайма на табло горели 118:118.

В Западной конференции «Оклахома» занимает 3 место, одержав 15 побед и потерпев 8 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.62, победа «Оклахомы» — 2.01.

Прогноз: Встречаются между собой лидеры Западной конференции: выбрать одну из сторон будет сложно, но мы рискнем в пользу гостевой команды, в составе которой выступает Шэй Гилджес-Александер.

Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 2.01.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе «громобойцев» с форой (+3.5).

Альтернативная ставка: Фора «Оклахомы» (+3.5) с коэффициентом 1.90.