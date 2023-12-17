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    «Денвер» — «Оклахома». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 17 декабря 2023 года

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    Денвер. «Болл Арена». Дата — 17 декабря. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 17 Декабря 2023 года
    Денвер
  • НБА
    •  Денвер 05:00 Оклахома Оклахома
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    «Денвер»

    «Денвер» приближается к лидеру Западной конференции — «Миннесоте». «Самородки» поднялись на второе место, обойдя в турнирной таблице «Оклахому».

    «Наггетсы» выдают выигрышную серию из трех матчей. В рамках минувшего игрового дня «Денвер» на своей арене обыграл «Бруклин» (124:101).

    Вклад в победу команды внес Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 15 подборов и 10 передач. До этого «Денвер» выиграл в гостях у «Чикаго» (114:106) и «Атланты» (129:122).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 2 место при 17 победах и 9 поражениях.

    «Оклахома»

    В последней игре регулярного чемпионата «Оклахома» оступилась в поединке против «Сакраменто» (123:128).

    До неудачной игры с калифорнийцами «Оклахома» обыграла на своей площадке «музыкантов» из Юты (134:120). В этом матче результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, набравший 30 очков.

    А ещё «громобойцы» вырвали победу у «Голден Стэйт» не в основное время, а в овертайме (138:136). В составе «Тандер» отличился все тот же Шэй Гилджес-Александер, отправив в кольцо соперника 38 очков. До овертайма на табло горели 118:118.

    В Западной конференции «Оклахома» занимает 3 место, одержав 15 побед и потерпев 8 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.62, победа «Оклахомы» — 2.01.

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    Прогноз: Встречаются между собой лидеры Западной конференции: выбрать одну из сторон будет сложно, но мы рискнем в пользу гостевой команды, в составе которой выступает Шэй Гилджес-Александер.

    Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе «громобойцев» с форой (+3.5).

    Альтернативная ставка: Фора «Оклахомы» (+3.5) с коэффициентом 1.90.

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    «Денвер» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Сместит ли «Оклахома» соперника со второго места?
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