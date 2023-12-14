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    «Майами» победит «Шарлотт» второй раз подряд?

    «Майами» — «Шарлотт». Ставка (1.77) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Шарлотт»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в «Касейя Центре» 14 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Майами» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 14 Декабря 2023 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 03:30 Шарлотт Шарлотт
  • НБА
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    «Майами»

    «Майами» вроде как постепенно начинает возвращаться к своему баскетболу, хотя у коллектива Споэлстры уже было два значительных спада со старта регулярного чемпионата.

    «Хит» немного изменили интенсивность своего баскетбола, что стало сюрпризом для большинства соперников, с которыми удалось провести последние матчи по календарю.

    В своей последний встрече коллектив из Флориды играл как раз против «Шарлотт» и выиграл всего лишь с разницей в два очка.

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    Хочется надеяться, что предстоящая встреча будет куда более продуктивной в плане качества баскетбола.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» играет в баскетбол на грани фола, и иногда это приносит клубу из Северной Каролины необходимый профит.

    Клиффорд старается делать все, что угодно для побед своего клуба, и нужно отдать ему должное за все приложенные усилия.

    Из всех не самых звёздных команд лиги именно «Хорнетс» демонстрируют довольно привлекательный баскетбол.

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    В предстоящем поединке гости постараются реабилитировать за проигрыш несколькими дня ми ранее, но шансов на это откровенно мало.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.30, победа «Шарлотт» — 3.66.

    Прогноз: «Хит» не испытают проблем с добычей победы.

    Альтернативный прогноз: Матч обойдется без большого итогового тотала.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТМ 221 с коэффициентом 2.19.

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