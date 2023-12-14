«Майами»
«Майами» вроде как постепенно начинает возвращаться к своему баскетболу, хотя у коллектива Споэлстры уже было два значительных спада со старта регулярного чемпионата.
«Хит» немного изменили интенсивность своего баскетбола, что стало сюрпризом для большинства соперников, с которыми удалось провести последние матчи по календарю.
В своей последний встрече коллектив из Флориды играл как раз против «Шарлотт» и выиграл всего лишь с разницей в два очка.
Хочется надеяться, что предстоящая встреча будет куда более продуктивной в плане качества баскетбола.
«Шарлотт»
«Шарлотт» играет в баскетбол на грани фола, и иногда это приносит клубу из Северной Каролины необходимый профит.
Клиффорд старается делать все, что угодно для побед своего клуба, и нужно отдать ему должное за все приложенные усилия.
Из всех не самых звёздных команд лиги именно «Хорнетс» демонстрируют довольно привлекательный баскетбол.
В предстоящем поединке гости постараются реабилитировать за проигрыш несколькими дня ми ранее, но шансов на это откровенно мало.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.30, победа «Шарлотт» — 3.66.
Прогноз: «Хит» не испытают проблем с добычей победы.
Альтернативный прогноз: Матч обойдется без большого итогового тотала.
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: ТМ 221 с коэффициентом 2.19.