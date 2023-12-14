В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в «Касейя Центре» 14 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Майами» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Майами»

«Майами» вроде как постепенно начинает возвращаться к своему баскетболу, хотя у коллектива Споэлстры уже было два значительных спада со старта регулярного чемпионата.

«Хит» немного изменили интенсивность своего баскетбола, что стало сюрпризом для большинства соперников, с которыми удалось провести последние матчи по календарю.

В своей последний встрече коллектив из Флориды играл как раз против «Шарлотт» и выиграл всего лишь с разницей в два очка.

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Хочется надеяться, что предстоящая встреча будет куда более продуктивной в плане качества баскетбола.

«Шарлотт»

«Шарлотт» играет в баскетбол на грани фола, и иногда это приносит клубу из Северной Каролины необходимый профит.

Клиффорд старается делать все, что угодно для побед своего клуба, и нужно отдать ему должное за все приложенные усилия.

Из всех не самых звёздных команд лиги именно «Хорнетс» демонстрируют довольно привлекательный баскетбол.

В предстоящем поединке гости постараются реабилитировать за проигрыш несколькими дня ми ранее, но шансов на это откровенно мало.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.30, победа «Шарлотт» — 3.66.

Прогноз: «Хит» не испытают проблем с добычей победы.

Альтернативный прогноз: Матч обойдется без большого итогового тотала.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ТМ 221 с коэффициентом 2.19.