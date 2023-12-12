Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 12 декабря. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сакраменто»

Де’Аарон Фокс принёс победу «Сакраменто» в последнем матче регулярного чемпионата. Калифорнийцы переиграли «Финикс» со счётом 114:106.

В последних матчах регулярного чемпионата «Сакраменто» также выиграл у «Денвера» (123:117) и «Голден Стэйт» (124:123), но и уступил «Лос-Анджелес Клипперс» (117:131).

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На данный момент «Сакраменто» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции. В 20 матчах «короли» одержали 12 побед, в остальных встречах «Кингз» потерпели поражения.

«Бруклин»

Третий матч подряд баскетболисты «Бруклина» добиваются победы. В рамках минувшего игрового дня нью-йоркцы одержали вверх над «Вашнгтоном» (124:97). В этой встрече успешной игрой отличился Микал Бриджес, который набрал 21 очко, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи.

Команда Жак Вона также нанесла поражения «Атланте» (114:113) и «Орландо» (129:101).

В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает 7 место. «Сети» выиграли 12 матчей и проиграли 9 встреч.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.56, победа «Бруклина» — 2.66.

Прогноз: Крупной победы одной из команд вряд ли стоит ожидать. Вероятно, баскетболисты «Сакраменто» или «Бруклина» добьются минимального успеха.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.97.