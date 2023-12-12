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    «Сакраменто» — «Бруклин». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Бруклин»
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    Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 12 декабря. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 12 Декабря 2023 года

    «Сакраменто»

    Де’Аарон Фокс принёс победу «Сакраменто» в последнем матче регулярного чемпионата. Калифорнийцы переиграли «Финикс» со счётом 114:106.

    В последних матчах регулярного чемпионата «Сакраменто» также выиграл у «Денвера» (123:117) и «Голден Стэйт» (124:123), но и уступил «Лос-Анджелес Клипперс» (117:131).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Сакраменто» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции. В 20 матчах «короли» одержали 12 побед, в остальных встречах «Кингз» потерпели поражения.

    «Бруклин»

    Третий матч подряд баскетболисты «Бруклина» добиваются победы. В рамках минувшего игрового дня нью-йоркцы одержали вверх над «Вашнгтоном» (124:97). В этой встрече успешной игрой отличился Микал Бриджес, который набрал 21 очко, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи.

    Команда Жак Вона также нанесла поражения «Атланте» (114:113) и «Орландо» (129:101).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает 7 место. «Сети» выиграли 12 матчей и проиграли 9 встреч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.56, победа «Бруклина» — 2.66.

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    Прогноз: Крупной победы одной из команд вряд ли стоит ожидать. Вероятно, баскетболисты «Сакраменто» или «Бруклина» добьются минимального успеха.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Сакраменто» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Кому улыбнется удача?
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