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    «Майами» справится с «оленями»?

    «Майами» — «Милуоки». Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Милуоки»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в «Касейя Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Майами» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Майами»

    У «Майами» похоже закончился запал, который помогал побеждать на протяжении длительного времени.

    Команда Споэльстры выдала солидный отрезок, который помог ей одномоментно подняться из подвала конференции в лидеры.

    Однако в играх против двух команд из Нью-Йорка у «Хит» попросту не хватило сил. Защитники не успевали при обороне своего кольца, поэтому соперники ожидаемо имели преимущество на нем.

    Все прогнозы на НБА

    Матч против «Милуоки» будет обоюдоострым, поэтому мы вправе ожидать увидеть зрелищный баскетбол.

    «Милуоки»

    «Милуоки» хоть и выигрывает большинство своих поединков, но заставляет своих поклонников понервничать.

    В последнем сыгранном матче против немощного «Портленда» клуб из Висконсина проигрывал двадцать очков в середине второй четверти, но смог переломить ситуацию и вырвать победу.

    Без Миддлтона приходится туго, но пока что запаса прочности хватает, чтобы спасать практически безнадежно упущенные игры.

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    В предстоящей встрече против «Майами» гости не выглядят явными претендентами на победу с такой игрой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Майами» — 2.10, победа «Милуоки» — 1.74.

    Прогноз: «Майами» способен огорошить приезжий клуб.

    Альтернативный прогноз: Соперники повеселятся вдоволь.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.

    Альтернативная ставка: ТМ 234 с коэффициентом 2.31.

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    «Майами» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Майами» справится с «оленями»?
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