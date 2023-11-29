В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в «Касейя Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Майами» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Майами»

У «Майами» похоже закончился запал, который помогал побеждать на протяжении длительного времени.

Команда Споэльстры выдала солидный отрезок, который помог ей одномоментно подняться из подвала конференции в лидеры.

Однако в играх против двух команд из Нью-Йорка у «Хит» попросту не хватило сил. Защитники не успевали при обороне своего кольца, поэтому соперники ожидаемо имели преимущество на нем.

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Матч против «Милуоки» будет обоюдоострым, поэтому мы вправе ожидать увидеть зрелищный баскетбол.

«Милуоки»

«Милуоки» хоть и выигрывает большинство своих поединков, но заставляет своих поклонников понервничать.

В последнем сыгранном матче против немощного «Портленда» клуб из Висконсина проигрывал двадцать очков в середине второй четверти, но смог переломить ситуацию и вырвать победу.

Без Миддлтона приходится туго, но пока что запаса прочности хватает, чтобы спасать практически безнадежно упущенные игры.

В предстоящей встрече против «Майами» гости не выглядят явными претендентами на победу с такой игрой.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Майами» — 2.10, победа «Милуоки» — 1.74.

Прогноз: «Майами» способен огорошить приезжий клуб.

Альтернативный прогноз: Соперники повеселятся вдоволь.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.

Альтернативная ставка: ТМ 234 с коэффициентом 2.31.