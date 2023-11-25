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    «Хьюстон» повторит успех в противостоянии с «Денвером»?

    «Хьюстон» — «Денвер». Ставка (к. 2.29) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Денвер»
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    «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
    Хьюстон. «Тойота». Дата — 25 ноября. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» занимает 8 место в Западной конференции при 7 победах и 6 поражениях. Команда прервала трехматчевую проигрышную серию.

    В последней встрече «Хьюстон» одержал победу над «Мемфисом» (111:91). Вклад в победу команды внес Джален Грин, защитник отправил в кольцо соперника 34 очка.

    До этого «ракеты» проиграли «Голден Стэйт» (116:121), «Лос-Анджелес Лейкерс» (104:105) и «Лос-Анджелес Клипперс» (100:106).

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    В предстоящей игре с «Денвером» не смогут сыграть ключевые игроки «Хьюстона» Виктор Оладипо (травма колена) и Амен Томпсон (травма лодыжки).

    «Денвер»

    «Денвер» теряет позиции в Западной конференции, «наггетсы» опустились на третье место в турнирной таблице при 10 победах и 5 поражениях.

    В рамках минувшего игрового дня «Денвер» проиграл в гостях «Орландо» (119:124). Несмотря на поражение в этом матче отметим результативные действия в исполнении Никола Йокича.

    Серб стал лушим игроком встречи, оформив трипл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 12 передач.

    В последние пять игр «Денвера» входят также победы над «Детройтом» (107:103) и «Лос-Анджелес Клипперс» (111:108). Были и поражения в играх с «Кливлендом» (109:121) и «Нью-Орлеан» (110:115).

    Канадский защитник «Денвера» Джамал Мюррэй получил мышечную травму. В предстоящей игре также не сможет сыграть словенский форвард Влатко Чанчар. Игрок «Денвера» находится в лазарете из-за травмы колена.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Хьюстона» — 2.29, победа «Денвера» — 1.72.

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    Прогноз: «Хьюстон» играет с переменным успехом, но уже можно считать команду грозой фаворитов. Клуб уже побеждал «Денвер» и намерен повторить успех.

    Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.29.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Хьюстона».

    Альтернативная ставка: Фора «Хьюстона» (+3) с коэффициентом 1.96.

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    «Хьюстон» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» повторит успех в противостоянии с «Денвером»?
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