Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 25 ноября. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» проиграл гостевую встречу «Финиксу» (115:123). В этой встрече отметим игру Клей Томпсона, который набрал 23 персональных очка.

В последних пяти встречах калифорнийцы проиграли в четырех играх, уступили дважды «Оклахоме» (123:130, 109:128) и «Миннесоте» (101:104). Была и победа в матче против «Хьюстона» (121:116).

На данный момент «Голден Стэйт» занимает в турнирной таблице Западной конференции 11 место, одержав 7 побед и потерпев 9 поражений.

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В матче против «Финикса» не смогут сыграть Дрэймонд Грин из-за дисквалификации и Гэри Пэйтон — из-за травмы ноги.

«Сан-Антонио»

12 поражение в сезоне потерпел «Сан-Антонио», уступив в десятой игре подряд. Уступили «Лос-Анджелес Клипперс» (102:109).

В чёрную серию игр «Сан-Антонио» также входят фиаско в матчах с «Лос-Анджелес Клипперс» (99:124), «Мемфисом» (108:120), «Сакраменто» (120:129), «Оклахомой» (87:123), «Майами» (113:118), «Миннесотой» (110:117), «Нью-Йорком» (105:126), «Индианой» (111:152) и «Торонто» (116:123).

«Сан-Антонио» в турнирной таблице Западной конференции занимает последнее 15 место, при 3 победах и 12 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.22, победа «Сан-Антонио» — 5.11.

Прогноз: У «Голден Стэйт» есть прекрасная возможность одержать победу, соперник вряд ли сможет составить сопротивление.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-11) с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.81.