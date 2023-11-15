«Бруклин»
«Бруклин» не обладает звездным ростером, но команда из Нью-Йорка вполне способна демонстрировать качественный баскетбол.
В последних трех матчах подопечным Вона удалось выиграть две встречи. Одна из них пришлась на немощных «Клипперс», а последний поединок по календарю против «Вашингтона» изобиловал ошибками с двух сторон, поэтому неудивительно, что счет матча мало похож на заокеанский.
Лидеры клуба постепенно прибавляют по основным показателям, но командные взаимодействия ещё не на самом высоком уровне.
В предстоящей игре будет интересно понаблюдать, как не самый быстрый «Бруклин» будет защищаться против реактивного «Орландо».
«Орландо»
У клуба Мозли в последних матчах не получался тот баскетбол, который хотят видеть поклонники «Орландо».
Поражений от «Атланты» и «Далласа» вполне можно было избежать, но баскетбол не терпит сослагательного наклонения.
Однако последний матч против «Милуоки» получился выше всяких похвал. Мало того, что в атаке «Мэджик» не позволили сопернику даже вздохнуть, так и не дали «Бакс» даже добраться до отметки в 100 набранных очков.
Игра против «Бруклина» будет равной, но у гостей есть весьма неплохие шансы на успех, если они смогут поймать необходимый ритм игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.74, победа «Орландо» — 2.10.
Прогноз: «Орландо» имеет больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Матч не получится обильным на очки, учитывая последние результаты команд.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.10.
Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.12.