В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 15 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» не обладает звездным ростером, но команда из Нью-Йорка вполне способна демонстрировать качественный баскетбол.

В последних трех матчах подопечным Вона удалось выиграть две встречи. Одна из них пришлась на немощных «Клипперс», а последний поединок по календарю против «Вашингтона» изобиловал ошибками с двух сторон, поэтому неудивительно, что счет матча мало похож на заокеанский.

Лидеры клуба постепенно прибавляют по основным показателям, но командные взаимодействия ещё не на самом высоком уровне.

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В предстоящей игре будет интересно понаблюдать, как не самый быстрый «Бруклин» будет защищаться против реактивного «Орландо».

«Орландо»

У клуба Мозли в последних матчах не получался тот баскетбол, который хотят видеть поклонники «Орландо».

Поражений от «Атланты» и «Далласа» вполне можно было избежать, но баскетбол не терпит сослагательного наклонения.

Однако последний матч против «Милуоки» получился выше всяких похвал. Мало того, что в атаке «Мэджик» не позволили сопернику даже вздохнуть, так и не дали «Бакс» даже добраться до отметки в 100 набранных очков.

Игра против «Бруклина» будет равной, но у гостей есть весьма неплохие шансы на успех, если они смогут поймать необходимый ритм игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.74, победа «Орландо» — 2.10.

Прогноз: «Орландо» имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Матч не получится обильным на очки, учитывая последние результаты команд.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.10.

Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.12.