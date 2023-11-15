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    «Орландо» сможет претендовать на победу в Нью-Йорке?

    «Бруклин» — «Орландо». Ставка (2.10) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Орландо»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 15 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» не обладает звездным ростером, но команда из Нью-Йорка вполне способна демонстрировать качественный баскетбол.

    В последних трех матчах подопечным Вона удалось выиграть две встречи. Одна из них пришлась на немощных «Клипперс», а последний поединок по календарю против «Вашингтона» изобиловал ошибками с двух сторон, поэтому неудивительно, что счет матча мало похож на заокеанский.

    Лидеры клуба постепенно прибавляют по основным показателям, но командные взаимодействия ещё не на самом высоком уровне.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящей игре будет интересно понаблюдать, как не самый быстрый «Бруклин» будет защищаться против реактивного «Орландо».

    «Орландо»

    У клуба Мозли в последних матчах не получался тот баскетбол, который хотят видеть поклонники «Орландо».

    Поражений от «Атланты» и «Далласа» вполне можно было избежать, но баскетбол не терпит сослагательного наклонения.

    Однако последний матч против «Милуоки» получился выше всяких похвал. Мало того, что в атаке «Мэджик» не позволили сопернику даже вздохнуть, так и не дали «Бакс» даже добраться до отметки в 100 набранных очков.

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    Игра против «Бруклина» будет равной, но у гостей есть весьма неплохие шансы на успех, если они смогут поймать необходимый ритм игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.74, победа «Орландо» — 2.10.

    Прогноз: «Орландо» имеет больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Матч не получится обильным на очки, учитывая последние результаты команд.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.10.

    Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.12.

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    «Бруклин» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» сможет претендовать на победу в Нью-Йорке?
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