«Хьюстон»
«Хьюстон» провалился в первых матчах нового сезона НБА, проиграв «Сан-Антонио» (122:126) и «Орландо» (86:116). На данный момент «Рокетс» занимает последнее 15 место в Западной конференции.
Отметим, что матч против «Сан-Антонио» прошел в драматичной борьбе. Победитель был определен в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (111:111).
В третьем матче регулярного чемпионата «Хьюстон» потерпел фиаско в поединке против «Голден Стэйт» (95:106).
«Шарлотт»
Вторую игру подряд в НБА проигрывает «Шарлотт». После неудачной игры против «Детройта» (99:111), «шершни» уступили «Бруклину» (121:133).
Таким образом «Шарлотт» после трех проведенных встреч опустился с 6-го на 11-е место в Восточной конференции.
За плечами команды также числится победа над командой «Аланта» (116:110). В этом матче в составе «Шарлотт» отличился Пи-Джей Вашингтон, набрав 25 очков.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Хьюстона» — 1.75, победа «Шарлотт» — 2.24.
Прогноз: «Шарлотт» не должен столкнуться с проблемами в предстоящей игре. Баскетболисты на голову сильнее своих визави из Хьюстона.
Ставка: Фора «Шарлотт» (-2) с коэффициентом 2.45.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 226 с коэффициентом 2.35.