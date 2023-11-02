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    «Шарлотт» не позволит «Хьюстону» одержать первую победу

    «Хьюстон» — «Шарлотт». Ставка (к. 2.45) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Шарлотт»
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    «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
    Хьюстон. «Тойота». Дата — 2 ноября. Время — 03:00 по мск. «Хьюстон» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» провалился в первых матчах нового сезона НБА, проиграв «Сан-Антонио» (122:126) и «Орландо» (86:116). На данный момент «Рокетс» занимает последнее 15 место в Западной конференции.

    Отметим, что матч против «Сан-Антонио» прошел в драматичной борьбе. Победитель был определен в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (111:111).

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    В третьем матче регулярного чемпионата «Хьюстон» потерпел фиаско в поединке против «Голден Стэйт» (95:106).

    «Шарлотт»

    Вторую игру подряд в НБА проигрывает «Шарлотт». После неудачной игры против «Детройта» (99:111), «шершни» уступили «Бруклину» (121:133).

    Таким образом «Шарлотт» после трех проведенных встреч опустился с 6-го на 11-е место в Восточной конференции.

    За плечами команды также числится победа над командой «Аланта» (116:110). В этом матче в составе «Шарлотт» отличился Пи-Джей Вашингтон, набрав 25 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Хьюстона» — 1.75, победа «Шарлотт» — 2.24.

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    Прогноз: «Шарлотт» не должен столкнуться с проблемами в предстоящей игре. Баскетболисты на голову сильнее своих визави из Хьюстона.

    Ставка: Фора «Шарлотт» (-2) с коэффициентом 2.45.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 226 с коэффициентом 2.35.

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    «Хьюстон» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Шарлотт» не позволит «Хьюстону» одержать первую победу
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