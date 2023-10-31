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    «Шарлотт» — «Бруклин». Ставка (к. 3.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Бруклин»
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    Шарлотт. «Спектрум Центр». Дата — 31 октября. Время — 02:00 по мск. «Шарлотт» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Октября 2023 года
    Шарлотт
  • НБА
    •  Шарлотт 02:00 Бруклин Бруклин
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    «Шарлотт»

    С травмой колена в лазарете команды «Шарлотт» находятся три игрока Коди Мартин, Джеймс Букнайт и Франк Нтиликина.

    «Шарлотт» после двух туров занимает шестое место в Восточной конференции при одной победе и одном поражении. «Шершни» выиграли у «Атланты» в стартовой игре регулярного чемпионата (116:110). В этом матче в составе победителей отличился Пи-Джей Вашингтон, набрав 25 очков.

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    В рамках второго игрового дня баскетболисты Мигеля Рамиреса уступили «Детройту» (99:111).

    «Бруклин»

    «Бруклин» потерпел фиаско в первом матче регулярного чемпионата, уступив на домашней площадке «Кливленду» (113:114). В этом матче стоит отметить яркое выступление Кэмерона Томаса, который отправил в кольцо соперника 36 очков.

    Вернулся после травмы Кэм Джонсон, который также сыграл в матче против «кавалеристов» из Кливленда. За 26 минут игрового времени форвад «сетей» набрал 12 очков, отдал 3 передачи и совершил 5 подборов.

    Второй матч в сезоне «Бруклин» также проиграл. «Сети» уступили в поединке против «Далласа» (120:125).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Шарлотт» — 2.01, победа «Бруклина»
    — 1.92.

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    Прогноз: В этом матче встречаются команды, которые пока выступают неоднозначно. Аутсайдер прошлого сезона «Шарлотт» добился победы, а один из лидеров «Бруклин» пока не может найти свою игру. Победитель пары вряд ли одержит уверенную викторию.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

    Альтернативный прогноз: 226 очков — это минимальный показатель результативности игр с участием «Шарлотт» и «Бруклина».

    Альтернативная ставка: Тотал больше 228.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Шарлотт» — «Бруклин»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на баскетбол. Соперники устроят яркое баскетбольное шоу
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