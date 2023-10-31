Шарлотт. «Спектрум Центр». Дата — 31 октября. Время — 02:00 по мск. «Шарлотт» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

С травмой колена в лазарете команды «Шарлотт» находятся три игрока Коди Мартин, Джеймс Букнайт и Франк Нтиликина.

«Шарлотт» после двух туров занимает шестое место в Восточной конференции при одной победе и одном поражении. «Шершни» выиграли у «Атланты» в стартовой игре регулярного чемпионата (116:110). В этом матче в составе победителей отличился Пи-Джей Вашингтон, набрав 25 очков.

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В рамках второго игрового дня баскетболисты Мигеля Рамиреса уступили «Детройту» (99:111).

«Бруклин»

«Бруклин» потерпел фиаско в первом матче регулярного чемпионата, уступив на домашней площадке «Кливленду» (113:114). В этом матче стоит отметить яркое выступление Кэмерона Томаса, который отправил в кольцо соперника 36 очков.

Вернулся после травмы Кэм Джонсон, который также сыграл в матче против «кавалеристов» из Кливленда. За 26 минут игрового времени форвад «сетей» набрал 12 очков, отдал 3 передачи и совершил 5 подборов.

Второй матч в сезоне «Бруклин» также проиграл. «Сети» уступили в поединке против «Далласа» (120:125).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Шарлотт» — 2.01, победа «Бруклина»

— 1.92.

Прогноз: В этом матче встречаются команды, которые пока выступают неоднозначно. Аутсайдер прошлого сезона «Шарлотт» добился победы, а один из лидеров «Бруклин» пока не может найти свою игру. Победитель пары вряд ли одержит уверенную викторию.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Альтернативный прогноз: 226 очков — это минимальный показатель результативности игр с участием «Шарлотт» и «Бруклина».

Альтернативная ставка: Тотал больше 228.5 с коэффициентом 1.97.