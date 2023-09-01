Словения сыграет против Австралии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа K. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 15:10 мск. Словения — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Лидер сборной Словении Лука Дончич на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата мира. В трех матчах словенец добился внушительного результата, забросив в кольцо соперника 90 очков.

Также Дончич в топе по ассистам, атакующий защитник отдал 21 передачу — это 9-й результат на мундиале.

Сборная Словении — один из фаворитов баскетбольного мундиаля, на турнире лучших сборных мира одержала три победы: были обыграны сборные Венесуэлы (100:85), Грузии (88:67) и Кабо-Верде (92:77).

В группе К словенский коллектив занимает первое место с 6 заработанными пунктами.

Австралия

Сборная Австралии занимает третье место в квартете К. Команда зеленого континента имеет в активе 5 баллов.

В стартовой игре баскетбольного чемпионата мира сборная Австралии одержала победу над финской командой (98:72). Во втором матче команда Грэма Арнольда уступила Германии (82:85).

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Путевку во второй групповой этап чемпионата мира австралийцы завоевали, обыграв Японию (109:89).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу гостей: победа Словении — 3.20, победа Австралии — 1.42.

Прогноз: Игра обещает быть жаркой, выиграть может любая команда. Сборная Австралии может лишь обострить борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата мира. Словения может внести ясность в положении команд перед последним туром. Мы остановим выбор на словенской команде.

Ставка: Победа Словении с коэффициентом 3.20.

Альтернативный прогноз: В среднем за игру сборная Словении забрасывает около 88 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Словении больше 87 с коэффициентом 1.99.