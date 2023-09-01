Германия
Немецкий баскетболист Деннис Шрёдер входит в топ-игроков чемпионата мира. Защитник сборной Германии и «Лос-Анджелес Лейкерс» в трех играх забросил 59 очков. Это восьмой показатель на баскетбольном мундиале. Лидер топа — словенец Лука Дончич, у которого 90 очков.
Сборная Германии занимает второе место в квартете К второго группового этапа ЧМ. Выше в турнирной таблице как раз сборная Словении, у которой разница очков лучше. У Словении — плюс 51, у Германии — плюс 37.
На предыдыщем этапе Германия выиграла три матча из трёх: были обыграны Финляндия (101:75), Австралия (85:82) и Япония (82:63).
Грузия
Для сборной Грузии — выход во второй групповой этап чемпионата мира — уже успех. Новичок ЧМ уже в числе топ-16 сборных планеты.
На первом этапе Грузия набрала 5 очков, обыграв команды Венесуэлы (70:59) и Кабо-Верде (85:60). Грузинская команда проиграла только одной из лучших команд мира — Словении (67:88).
На данный момент сборная Грузии замыкает квартет К, но у команды впереди игры со сборными Германии и Австралии. Шансы на выход в четвертьфинал ЧМ остаются.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа Германии— 1.05, Грузии — 10.05.
Прогноз: Безоговорочный фаворит пары — сборная Германии, которая наверняка разгромит грузинскую команду.
Ставка: Фора Германии (-17) с коэффициентом 2.06.
Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 165 с коэффициентом 1.90.