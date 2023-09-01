Германия сыграет против Грузии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа K. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 11:30 мск. Германия — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Немецкий баскетболист Деннис Шрёдер входит в топ-игроков чемпионата мира. Защитник сборной Германии и «Лос-Анджелес Лейкерс» в трех играх забросил 59 очков. Это восьмой показатель на баскетбольном мундиале. Лидер топа — словенец Лука Дончич, у которого 90 очков.

Сборная Германии занимает второе место в квартете К второго группового этапа ЧМ. Выше в турнирной таблице как раз сборная Словении, у которой разница очков лучше. У Словении — плюс 51, у Германии — плюс 37.

На предыдыщем этапе Германия выиграла три матча из трёх: были обыграны Финляндия (101:75), Австралия (85:82) и Япония (82:63).

Грузия

Для сборной Грузии — выход во второй групповой этап чемпионата мира — уже успех. Новичок ЧМ уже в числе топ-16 сборных планеты.

На первом этапе Грузия набрала 5 очков, обыграв команды Венесуэлы (70:59) и Кабо-Верде (85:60). Грузинская команда проиграла только одной из лучших команд мира — Словении (67:88).

Все прогнозы на баскетбол

На данный момент сборная Грузии замыкает квартет К, но у команды впереди игры со сборными Германии и Австралии. Шансы на выход в четвертьфинал ЧМ остаются.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа Германии— 1.05, Грузии — 10.05.

Прогноз: Безоговорочный фаворит пары — сборная Германии, которая наверняка разгромит грузинскую команду.

Ставка: Фора Германии (-17) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 165 с коэффициентом 1.90.