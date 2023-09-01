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    Выйдет ли сборная Германии в четвертьфинал ЧМ?

    Германия — Грузия. Ставка (к. 2.06) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 1 сентября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Германии
    Прогноз и ставки на Германия — Грузия
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    Германия — Финляндия. Чемпионат мира
    Германия сыграет против Грузии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа K. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 11:30 мск. Германия — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Германия

    Немецкий баскетболист Деннис Шрёдер входит в топ-игроков чемпионата мира. Защитник сборной Германии и «Лос-Анджелес Лейкерс» в трех играх забросил 59 очков. Это восьмой показатель на баскетбольном мундиале. Лидер топа — словенец Лука Дончич, у которого 90 очков.

    Сборная Германии занимает второе место в квартете К второго группового этапа ЧМ. Выше в турнирной таблице как раз сборная Словении, у которой разница очков лучше. У Словении — плюс 51, у Германии — плюс 37.

    На предыдыщем этапе Германия выиграла три матча из трёх: были обыграны Финляндия (101:75), Австралия (85:82) и Япония (82:63).

    Грузия

    Для сборной Грузии — выход во второй групповой этап чемпионата мира — уже успех. Новичок ЧМ уже в числе топ-16 сборных планеты.

    На первом этапе Грузия набрала 5 очков, обыграв команды Венесуэлы (70:59) и Кабо-Верде (85:60). Грузинская команда проиграла только одной из лучших команд мира — Словении (67:88).

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    На данный момент сборная Грузии замыкает квартет К, но у команды впереди игры со сборными Германии и Австралии. Шансы на выход в четвертьфинал ЧМ остаются.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа Германии— 1.05, Грузии — 10.05.

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    Прогноз: Безоговорочный фаворит пары — сборная Германии, которая наверняка разгромит грузинскую команду.

    Ставка: Фора Германии (-17) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 165 с коэффициентом 1.90.

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    Германия — Грузия: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Выйдет ли сборная Германии в четвертьфинал ЧМ?
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