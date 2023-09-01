Доминиканская Республика сыграет против Пуэрто-Рико в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа I. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 15:00 мск. Доминиканская Республик — Пуэрто-Рико: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Доминиканская Республика

Лидер сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс входит в топ-10 лучших баскетболистов мундиаля. В трех матчах первого группового этапа доминиканец набрал 58 очков.

В группе I Доминикана занимает второе место с 6 набранными очками. Команда уступает лидирующую позицию сборной Сербии лишь по дополнительным показателям.

В рамках первого группового этапа Доминиканская Республика нанесла поражения командам Филиппины (87:81), Италии (87:82) и Анголы (75:67). Впереди матчи с Пуэрто-Рико и Сербией, которые и определят двух счастливчиков, которые получат путёвки в четвертьфинал чемпионата мира.

Пуэрто-Рико

Нападающий сборной Пуэрто Рико Джордж Кондитт IV занимает 5 место на чемпионате мира по подборам — 29 в трех матчах первого группового этапа.

Пуэрториканцы на предварительном этапе одержали победы над командами Южного Судана (101:96) и Китая (107:89). Но было и поражение от Сербии (77:94).

Все прогнозы на баскетбол

Перед решающими играми в битве за выход в плей-офф баскетбольного мундиаля сборная Пуэрто-Рико занимает 4 место в квартете I — в активе команды 5 набранных баллов.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа Доминиканской Республики — 1.24, победа Пуэрто-Рико — 4.24.

Прогноз: Доминиканская Республика — фаворит пары, но Пуэрто-Рико может дать бой. Все матчи на первом групповом этапе доминиканцы выиграли с перевесом 5-8 очков. Так что можно сыграть на плюсовой форе пуэрториканцев.

Ставка: Фора Пуэрто-Рико (+5.5) с коэффициентом 2.42.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча. Игры с участием Пуэрто-Рико завершались чаще всего на отметке 196-197 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 174.5 с коэффициентом 2.17.