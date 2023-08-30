Иран
Сборная Ирана провалила этот чемпионата, команда лишилась шансов на продолжении борьбы за выход в топ-16 баскетбольного мундиаля.
В первой игре квартета G иранские баскетболисты с крупным счетом проиграли сборной Бразилии (59:100), потом была неудачная игра против Кот-д'Ивуара (69:71).
Впереди заключительная игра в группе против лидера и действующего чемпиона мира — сборной Испании.
Испания
Действующие чемпионы мира защиту титула начали с побед: Испания в 1-м туре переиграл Кот-д'Ивуар (94:64).
Тройку лучших игроков матча заняли испанские баскетболисты. Лучшей результативностью отметился игрок «Нью-Орлеана» Гильермо Эрнангомес, который отправил в кольцо соперник 22 очка.
Вторым по коэффициенту полезного действия стал Усман Гаруба, у которого в активе 12 набранных очков. Замкнул топ-3 лидеров Хуан Эрнангомес с 11 очками.
Во втором туре испанцы переиграли команду Бразилии (96:78). В этом поединке стоит отметить лидерские качества центрового сборной Испании Санти Альдама, который отправил в кольцо бразильцев 15 очков.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в победу гостей: победа Ирана — 17.00, победа Испании — 1.02.
Прогноз: Испания — явный фаворит пары и должен с легкостью разобраться с соперником.
Ставка: Фора Испании (-34.5) с коэффициентом 2.02.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Альтернативная ставка: Тотал больше 157 с коэффициентом 2.00.