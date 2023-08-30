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    Испанцы отдадут инициативу Ирану?

    Иран — Испания. Ставка (к. 2.02) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 30 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Испании
    Прогноз и ставки на Иран — Испания
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    Испания — Бразилия. Чемпионат мира
    В группе G предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Ирана и Испании. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 30 августа, начало — в 16:30 мск. Иран — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа G 30 Августа 2023 года
    Иран
  • Тегеран
    •  Иран 16:30 Испания Испания
  • Мадрид
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    Иран

    Сборная Ирана провалила этот чемпионата, команда лишилась шансов на продолжении борьбы за выход в топ-16 баскетбольного мундиаля.

    В первой игре квартета G иранские баскетболисты с крупным счетом проиграли сборной Бразилии (59:100), потом была неудачная игра против Кот-д'Ивуара (69:71).

    Впереди заключительная игра в группе против лидера и действующего чемпиона мира — сборной Испании.

    Испания

    Действующие чемпионы мира защиту титула начали с побед: Испания в 1-м туре переиграл Кот-д'Ивуар (94:64).

    Тройку лучших игроков матча заняли испанские баскетболисты. Лучшей результативностью отметился игрок «Нью-Орлеана» Гильермо Эрнангомес, который отправил в кольцо соперник 22 очка.

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    Вторым по коэффициенту полезного действия стал Усман Гаруба, у которого в активе 12 набранных очков. Замкнул топ-3 лидеров Хуан Эрнангомес с 11 очками.

    Во втором туре испанцы переиграли команду Бразилии (96:78). В этом поединке стоит отметить лидерские качества центрового сборной Испании Санти Альдама, который отправил в кольцо бразильцев 15 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу гостей: победа Ирана — 17.00, победа Испании — 1.02.

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    Прогноз: Испания — явный фаворит пары и должен с легкостью разобраться с соперником.

    Ставка: Фора Испании (-34.5) с коэффициентом 2.02.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 157 с коэффициентом 2.00.

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    Иран — Испания: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Испанцы отдадут инициативу Ирану?
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