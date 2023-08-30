В группе G предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Ирана и Испании. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 30 августа, начало — в 16:30 мск. Иран — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Сборная Ирана провалила этот чемпионата, команда лишилась шансов на продолжении борьбы за выход в топ-16 баскетбольного мундиаля.

В первой игре квартета G иранские баскетболисты с крупным счетом проиграли сборной Бразилии (59:100), потом была неудачная игра против Кот-д'Ивуара (69:71).

Впереди заключительная игра в группе против лидера и действующего чемпиона мира — сборной Испании.

Испания

Действующие чемпионы мира защиту титула начали с побед: Испания в 1-м туре переиграл Кот-д'Ивуар (94:64).

Тройку лучших игроков матча заняли испанские баскетболисты. Лучшей результативностью отметился игрок «Нью-Орлеана» Гильермо Эрнангомес, который отправил в кольцо соперник 22 очка.

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Вторым по коэффициенту полезного действия стал Усман Гаруба, у которого в активе 12 набранных очков. Замкнул топ-3 лидеров Хуан Эрнангомес с 11 очками.

Во втором туре испанцы переиграли команду Бразилии (96:78). В этом поединке стоит отметить лидерские качества центрового сборной Испании Санти Альдама, который отправил в кольцо бразильцев 15 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу гостей: победа Ирана — 17.00, победа Испании — 1.02.

Прогноз: Испания — явный фаворит пары и должен с легкостью разобраться с соперником.

Ставка: Фора Испании (-34.5) с коэффициентом 2.02.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 157 с коэффициентом 2.00.