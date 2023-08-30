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    Кто вырвет путевку в следующий этап чемпионата мира?

    Греция — Новая Зеландия. Ставка (к. 2.07) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 30 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Греции
    Прогноз и ставки на Греция — Новая Зеландия
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    Греция — США
    В группе С предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Греции и Новой Зеландии. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 30 августа, начало — в 15:40 мск. Греция — Новая Зеландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа C 30 Августа 2023 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 15:40 Новая Зеландия Новая Зеландия
  • Веллингтон
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    Греция

    После двух туров сборная Греции занимает второе место в группе С предварительного этапа чемпионата мира. У команды отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей, а именно минус 7 очков.

    Греция с крупным счетом проиграла одному из фаворитов первенства планеты — сборной США (81:109).

    До этого греки выиграли у Иордании (92:71). Яннулис Ларентзакис принес победу сборной Греции в стартовой игре чемпионата мира против Иордании. Защитник команды с европейского континента набрал 19 очков.

    Новая Зеландия

    Сборная Новой Зеландии вернулась в борьбу за путевки в следующий раунд чемпионата мира после того, как выиграла у Иордании в рамках второго тура ЧМ (95:87).

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    Судьба победителя решилась в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (85:85).

    В стартовой игре чемпионата баскетболисты Новой Зеландии проиграли США (72:99).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе хозяев: победа Греции — 1.17, победа Новой Зеландии — 5.20.

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    Прогноз: Ставить просто на победу Греции — нет смысла. Греческая команд с большей долей вероятности выиграет этот матч. А вот с каким преимуществом — уже вопрос.

    Ставка: Фора Греции (-12) с коэффициентом 2.07.

    Альтернативный прогноз: А еще можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 169 с коэффициентом 2.17.

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    Греция — Новая Зеландия: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто вырвет путевку в следующий этап чемпионата мира?
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