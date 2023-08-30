Греция
После двух туров сборная Греции занимает второе место в группе С предварительного этапа чемпионата мира. У команды отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей, а именно минус 7 очков.
Греция с крупным счетом проиграла одному из фаворитов первенства планеты — сборной США (81:109).
До этого греки выиграли у Иордании (92:71). Яннулис Ларентзакис принес победу сборной Греции в стартовой игре чемпионата мира против Иордании. Защитник команды с европейского континента набрал 19 очков.
Новая Зеландия
Сборная Новой Зеландии вернулась в борьбу за путевки в следующий раунд чемпионата мира после того, как выиграла у Иордании в рамках второго тура ЧМ (95:87).
Судьба победителя решилась в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (85:85).
В стартовой игре чемпионата баскетболисты Новой Зеландии проиграли США (72:99).
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в победе хозяев: победа Греции — 1.17, победа Новой Зеландии — 5.20.
Прогноз: Ставить просто на победу Греции — нет смысла. Греческая команд с большей долей вероятности выиграет этот матч. А вот с каким преимуществом — уже вопрос.
Ставка: Фора Греции (-12) с коэффициентом 2.07.
Альтернативный прогноз: А еще можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 169 с коэффициентом 2.17.