В группе С предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Греции и Новой Зеландии. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 30 августа, начало — в 15:40 мск. Греция — Новая Зеландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция

После двух туров сборная Греции занимает второе место в группе С предварительного этапа чемпионата мира. У команды отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей, а именно минус 7 очков.

Греция с крупным счетом проиграла одному из фаворитов первенства планеты — сборной США (81:109).

До этого греки выиграли у Иордании (92:71). Яннулис Ларентзакис принес победу сборной Греции в стартовой игре чемпионата мира против Иордании. Защитник команды с европейского континента набрал 19 очков.

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии вернулась в борьбу за путевки в следующий раунд чемпионата мира после того, как выиграла у Иордании в рамках второго тура ЧМ (95:87).

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Судьба победителя решилась в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (85:85).

В стартовой игре чемпионата баскетболисты Новой Зеландии проиграли США (72:99).

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе хозяев: победа Греции — 1.17, победа Новой Зеландии — 5.20.

Прогноз: Ставить просто на победу Греции — нет смысла. Греческая команд с большей долей вероятности выиграет этот матч. А вот с каким преимуществом — уже вопрос.

Ставка: Фора Греции (-12) с коэффициентом 2.07.

Альтернативный прогноз: А еще можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 169 с коэффициентом 2.17.