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    Все новости спорта

    Сборная Италии шагнет в групповой этап ЧМ?

    Филиппины — Италия. Ставка (к. 2.28) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 29 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Италии
    Прогноз и ставки на Филиппины — Италия
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    Доминикана — Италия. Чемпионат мира
    В группе А предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Филиппин и Италии. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 29 августа, начало — в 15:00 мск. Филиппины — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа A 29 Августа 2023 года
    Филиппины
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    •  Филиппины 15:00 Италия Италия
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    Филиппины

    Сборная Филиппин замыкает группу А на чемпионате мира, во втором туре команда Чота Рейеса проиграла Анголе (70:80).

    В проигранной встрече отмечаем игру защитника сборной Филиппин и «Юты» Джордана Кларксона, который забросил в кольцо соперника 21 очков.

    Ранее хозяйка турнира проиграла в первой игре мундиаля команде Доминиканской Республики (81:87).

    Италия

    Прервалась 11-ти матчевая выигрышная серия сборной Италии. Европейскую сборную остановила команда Доминиканской Республики (82:87).

    Итальянцы хоть и проиграли доминиканцам, но все же стоит отметить в составе побежденного коллектива игру Марко Списсу, защитник сборной Италии набросал в кольцо соперника 17 очков.

    Все прогнозы на баскетбол

    В первой игре чемпионата мира Италия переиграла Анголу со счетом 81:67. В турнирной таблице итальянская команда занимает второе место с 3 набранными очками. Возглавляет квартет Доминикана, у которой на 1 балл больше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа Филиппин — 8.40, победа Италии — 1.08.

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    Прогноз: Сборная Италии на голову выше Филиппин. Победа в матче может обеспечить итальянцам продвижение по турнирной сетке чемпионата мира.

    Ставка: Фора Италии (-17) с коэффициентом 2.28.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 170 с коэффициентом 2.19.

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    Филиппины — Италия: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Сборная Италии шагнет в групповой этап ЧМ?
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