В группе А предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Филиппин и Италии. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 29 августа, начало — в 15:00 мск. Филиппины — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Филиппины

Сборная Филиппин замыкает группу А на чемпионате мира, во втором туре команда Чота Рейеса проиграла Анголе (70:80).

В проигранной встрече отмечаем игру защитника сборной Филиппин и «Юты» Джордана Кларксона, который забросил в кольцо соперника 21 очков.

Ранее хозяйка турнира проиграла в первой игре мундиаля команде Доминиканской Республики (81:87).

Италия

Прервалась 11-ти матчевая выигрышная серия сборной Италии. Европейскую сборную остановила команда Доминиканской Республики (82:87).

Итальянцы хоть и проиграли доминиканцам, но все же стоит отметить в составе побежденного коллектива игру Марко Списсу, защитник сборной Италии набросал в кольцо соперника 17 очков.

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В первой игре чемпионата мира Италия переиграла Анголу со счетом 81:67. В турнирной таблице итальянская команда занимает второе место с 3 набранными очками. Возглавляет квартет Доминикана, у которой на 1 балл больше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа Филиппин — 8.40, победа Италии — 1.08.

Прогноз: Сборная Италии на голову выше Филиппин. Победа в матче может обеспечить итальянцам продвижение по турнирной сетке чемпионата мира.

Ставка: Фора Италии (-17) с коэффициентом 2.28.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 170 с коэффициентом 2.19.