Филиппины
Сборная Филиппин замыкает группу А на чемпионате мира, во втором туре команда Чота Рейеса проиграла Анголе (70:80).
В проигранной встрече отмечаем игру защитника сборной Филиппин и «Юты» Джордана Кларксона, который забросил в кольцо соперника 21 очков.
Ранее хозяйка турнира проиграла в первой игре мундиаля команде Доминиканской Республики (81:87).
Италия
Прервалась 11-ти матчевая выигрышная серия сборной Италии. Европейскую сборную остановила команда Доминиканской Республики (82:87).
Итальянцы хоть и проиграли доминиканцам, но все же стоит отметить в составе побежденного коллектива игру Марко Списсу, защитник сборной Италии набросал в кольцо соперника 17 очков.
В первой игре чемпионата мира Италия переиграла Анголу со счетом 81:67. В турнирной таблице итальянская команда занимает второе место с 3 набранными очками. Возглавляет квартет Доминикана, у которой на 1 балл больше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа Филиппин — 8.40, победа Италии — 1.08.
Прогноз: Сборная Италии на голову выше Филиппин. Победа в матче может обеспечить итальянцам продвижение по турнирной сетке чемпионата мира.
Ставка: Фора Италии (-17) с коэффициентом 2.28.
Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 170 с коэффициентом 2.19.