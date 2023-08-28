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    Островная сборная одержит свою первую победу?

    Новая Зеландия — Иордания. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч чемпионата мира, 28 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Новая Зеландия — Иордания
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    Новая Зеландия
    На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Новой Зеландии будет принимать сборную Иордании. Игра пройдет на «Молл оф Азиа Арене» 28 августа. Начало встречи — в 11:45 мск. Новая Зеландия — Иордания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа C 28 Августа 2023 года
    Новая Зеландия
  • Веллингтон
    •  Новая Зеландия 11:45 Иордания Иордания
  • Амман
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    Новая Зеландия

    Сборная Новой Зеландии в первом матче против американцев старалась проиграть как можно достойнее, но не совсем справилась с задачей на матч.

    Разница в «минус 27» не выглядит совсем позорно, но и откровенного позитива не внушает в поклонников этой сборной.

    Четыре баскетболиста островной сборной смогли добраться до двузначного числа по набранным очкам, поэтому определенный позитив есть.

    Все прогнозы на баскетбол

    В матче против иорданцев именно номинальные хозяева предстоящего поединка имеют больше шансов на победу.

    Иордания

    Сборная Иордании в первом матче на турнире ожидаемо проиграла грекам с разницей более, чем в 20 очков.

    Какой-то позитив вычленить можно, поскольку в позиционной обороне у сборной с Ближнего Востока все более-менее неплохо.

    А вот с реализацией настоящая беда, поскольку с игры иорданская команда реализовала всего лишь 41 процент всех своих бросков

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    В матче против Новой Зеландии такого процента попаданий не хватит даже для того, чтобы уйти на перерыв при более-менее приличном счете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа Новой Зеландии — 1.33, победа Иордании — 3.43.

    Прогноз: Новая Зеландия победит и довольно уверенно.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.99.

    Альтернативный прогноз: Индивидуальный тотал гостей будет на минимуме.

    Альтернативная ставка: ИТМ (2) 74 с коэффициентом 2.03.

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    Новая Зеландия — Иордания: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Островная сборная одержит свою первую победу?
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