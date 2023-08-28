Новая Зеландия
Сборная Новой Зеландии в первом матче против американцев старалась проиграть как можно достойнее, но не совсем справилась с задачей на матч.
Разница в «минус 27» не выглядит совсем позорно, но и откровенного позитива не внушает в поклонников этой сборной.
Четыре баскетболиста островной сборной смогли добраться до двузначного числа по набранным очкам, поэтому определенный позитив есть.
В матче против иорданцев именно номинальные хозяева предстоящего поединка имеют больше шансов на победу.
Иордания
Сборная Иордании в первом матче на турнире ожидаемо проиграла грекам с разницей более, чем в 20 очков.
Какой-то позитив вычленить можно, поскольку в позиционной обороне у сборной с Ближнего Востока все более-менее неплохо.
А вот с реализацией настоящая беда, поскольку с игры иорданская команда реализовала всего лишь 41 процент всех своих бросков
В матче против Новой Зеландии такого процента попаданий не хватит даже для того, чтобы уйти на перерыв при более-менее приличном счете.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа Новой Зеландии — 1.33, победа Иордании — 3.43.
Прогноз: Новая Зеландия победит и довольно уверенно.
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.99.
Альтернативный прогноз: Индивидуальный тотал гостей будет на минимуме.
Альтернативная ставка: ИТМ (2) 74 с коэффициентом 2.03.