На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Новой Зеландии будет принимать сборную Иордании. Игра пройдет на «Молл оф Азиа Арене» 28 августа. Начало встречи — в 11:45 мск. Новая Зеландия — Иордания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии в первом матче против американцев старалась проиграть как можно достойнее, но не совсем справилась с задачей на матч.

Разница в «минус 27» не выглядит совсем позорно, но и откровенного позитива не внушает в поклонников этой сборной.

Четыре баскетболиста островной сборной смогли добраться до двузначного числа по набранным очкам, поэтому определенный позитив есть.

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В матче против иорданцев именно номинальные хозяева предстоящего поединка имеют больше шансов на победу.

Иордания

Сборная Иордании в первом матче на турнире ожидаемо проиграла грекам с разницей более, чем в 20 очков.

Какой-то позитив вычленить можно, поскольку в позиционной обороне у сборной с Ближнего Востока все более-менее неплохо.

А вот с реализацией настоящая беда, поскольку с игры иорданская команда реализовала всего лишь 41 процент всех своих бросков

В матче против Новой Зеландии такого процента попаданий не хватит даже для того, чтобы уйти на перерыв при более-менее приличном счете.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа Новой Зеландии — 1.33, победа Иордании — 3.43.

Прогноз: Новая Зеландия победит и довольно уверенно.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.99.

Альтернативный прогноз: Индивидуальный тотал гостей будет на минимуме.

Альтернативная ставка: ИТМ (2) 74 с коэффициентом 2.03.