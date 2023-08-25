В группе А предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Доминиканской Республики и Филиппины. Играть будут на стадионе «Филиппины арена». Матч пройдет 25 августа, начало — в 15:00 мск. Доминиканская Республика — Филиппины: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Доминиканская Республика

Сборная Доминиканской Республики квалифицировалась на чемпионат мира заняв второе место в отборочной группе Е. В отборочном раунде доминиканцы одержали 9 побед в 12 матчах, набрав 21 очко. Вперед пропустили лишь команду Канады.

В последний раз Доминиканская Республика играла на чемпионате мира в 2019-м. В целом в первенстве планеты сборная выступала 4 раза. Лучший результат на мундиале — 12 место в 1978 г.

В ретинге ФИБА Доминиканская республика занимает 25 место.

В стартовой игре чемпионата мира сборной не сможет помочь защитник Доминиканской Республики и «Индианы» Крис Дуарте. У баскетболиста травма лодыжки. В составе сборной на чемпионате мира также сыграет центровой Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты».

Филиппины

Филиппины как хозяйка турнира получила прямую путевку на чемпионат мира. В последний раз команда выступала на таком масштабном турнире в 2019-м. Всего филиппинцы играли 7 раз. Лучший результат сборной Филиппин на мировом перевенстве — 3 место 1954-го. В рейтинге ФИБА Филиппины занимают 40 место.

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До старта на чемпионате мира сборная Филиппин провела 4 товарищеских матча: обыграв Кот-д'Ивуар (85:62) и уступив командам Эстонии U-20 (62:81), Черногори (87:102) и Мексики (77:84).

В стартовой игре чемпионата мира не сможет сыграть защитник сборной Филиппин и «Юты» Джордан Кларксон, у игрока травма пальца.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа Доминиканской Республики — 1.12, Филиппин — 6.56.

Прогноз: В составе сборной Доминиканской Республики сыграет один из ее лидров Карл-Энтони Таунс. Он может сыграть ключевую роль в поединке.

Ставка: Фора Доминиканской Республики (-13) с коэффициентом 2.05.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 173.5 с коэффициентом 2.03.