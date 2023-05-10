В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Болл Арене» 10 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

Прошло четыре матча серии, а все начинается сначала. После первых двух игр казалось, что «Денвер» не оставит сопернику никаких шансов в серии, но пока все происходит наоборот.

Не сказать, что лидеры «Наггетс» в гостевых поединках сыграли не так, как надо, но лидеры «Финикса» были ещё лучше.

В последнем сыгранном мачте Йокич и Мюррей набрали 81 (!) очко на двоих, но все равно не смогли победить.

Все прогнозы на НБА

После таких потуг и отсутствие результата вполне можно разочароваться в собственных силах и проиграть третий матч кряду.

«Финикс»

«Финикс» по двум домашним поединкам доказал, что он все ещё может бороться за выход в финал конференции.

Букер с Дюрантом провели два феноменальных матча и показали всем, как должны играть лидеры клуба в самые ответственные моменты сезона.

Во втором домашнем матче оба игрока набрали по 36 очков, и пока что «Наггетс» не знают, как нейтрализовать эту парочку.

На волне такого успеха гости вполне могут и на территории соперника победу затащить, хотя «Денвер» на своем паркете очень крут.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.50, победа «Финикса» — 2.88.

Прогноз: «Финикс» сможет взять третий матч подряд в серии, хотя это будет сделать крайне тяжело.

Альтернативный прогноз: Должен когда-то состояться «низовой» матч в этой серии, и он вполне может прийтись на пятый матч серии.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.88.

Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.18.