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    «Финикс» выиграет третий матч подряд?

    «Денвер» — «Финикс». Прогноз, ставка (к. 2.88) на матч плей-офф НБА, 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Финикс»
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    «Финикс»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Болл Арене» 10 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    Прошло четыре матча серии, а все начинается сначала. После первых двух игр казалось, что «Денвер» не оставит сопернику никаких шансов в серии, но пока все происходит наоборот.

    Не сказать, что лидеры «Наггетс» в гостевых поединках сыграли не так, как надо, но лидеры «Финикса» были ещё лучше.

    В последнем сыгранном мачте Йокич и Мюррей набрали 81 (!) очко на двоих, но все равно не смогли победить.

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    После таких потуг и отсутствие результата вполне можно разочароваться в собственных силах и проиграть третий матч кряду.

    «Финикс»

    «Финикс» по двум домашним поединкам доказал, что он все ещё может бороться за выход в финал конференции.

    Букер с Дюрантом провели два феноменальных матча и показали всем, как должны играть лидеры клуба в самые ответственные моменты сезона.

    Во втором домашнем матче оба игрока набрали по 36 очков, и пока что «Наггетс» не знают, как нейтрализовать эту парочку.

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    На волне такого успеха гости вполне могут и на территории соперника победу затащить, хотя «Денвер» на своем паркете очень крут.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.50, победа «Финикса» — 2.88.

    Прогноз: «Финикс» сможет взять третий матч подряд в серии, хотя это будет сделать крайне тяжело.

    Альтернативный прогноз: Должен когда-то состояться «низовой» матч в этой серии, и он вполне может прийтись на пятый матч серии.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.88.

    Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.18.

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    «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» выиграет третий матч подряд?
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