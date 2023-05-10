«Денвер»
Прошло четыре матча серии, а все начинается сначала. После первых двух игр казалось, что «Денвер» не оставит сопернику никаких шансов в серии, но пока все происходит наоборот.
Не сказать, что лидеры «Наггетс» в гостевых поединках сыграли не так, как надо, но лидеры «Финикса» были ещё лучше.
В последнем сыгранном мачте Йокич и Мюррей набрали 81 (!) очко на двоих, но все равно не смогли победить.
После таких потуг и отсутствие результата вполне можно разочароваться в собственных силах и проиграть третий матч кряду.
«Финикс»
«Финикс» по двум домашним поединкам доказал, что он все ещё может бороться за выход в финал конференции.
Букер с Дюрантом провели два феноменальных матча и показали всем, как должны играть лидеры клуба в самые ответственные моменты сезона.
Во втором домашнем матче оба игрока набрали по 36 очков, и пока что «Наггетс» не знают, как нейтрализовать эту парочку.
На волне такого успеха гости вполне могут и на территории соперника победу затащить, хотя «Денвер» на своем паркете очень крут.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.50, победа «Финикса» — 2.88.
Прогноз: «Финикс» сможет взять третий матч подряд в серии, хотя это будет сделать крайне тяжело.
Альтернативный прогноз: Должен когда-то состояться «низовой» матч в этой серии, и он вполне может прийтись на пятый матч серии.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.88.
Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.18.