В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 06 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

По игре «Финикса» после двух первых матчей в серии наблюдается сплошная печаль. Ничего не изменилось после серии с «Лос-Анджелес Клипперс», и видно, что подопечные Монти Уильямса попросту растеряны.

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В двух матчах против «Денвера» на его территории клуб из Аризоны не смог показать ничего вразумительного относительно командной игры. Букера и

Дюранта практически наглухо закрыли, а остальные ничего не смогли сделать.

Одному из внезапных контендеров нужно преображаться при своих болельщиках и всеми возможными способами стараться забрать предстоящий поединок, иначе

серия будет потеряна окончательно.

«Денвер»

Мэлоун со своей дружиной пока что выглядят просто непобедимыми. Команда из Колорадо просто сметает всех на своем пути и даже звездный соперник в лице «Финикса» не смог ничего поделать в первых двух матчах этой серии с «Денвером».

Йокич продолжает разрывать, и почему-то даже кажется, что он не сильно переживает за то, что титул MVP регулярки отдали не ему, а Эмбииду. Он своей игрой за полторы серии доказывает, кто на самом деле лучший центр лиги.

На выезде «Денверу» будет тяжелее, нежели на своем паркете, но все равно шансы на успех остаются.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.58, победа «Денвера» — 2.63.

Прогноз: «Финикс» будет делать все возможное, чтобы победить в этой игре, иначе успеха в серии не видать.

Альтернативный прогноз: Хозяева смогут пробить средний индивидуальный тотал по сезону.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 2.00.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 117 с коэффициентом 2.22.