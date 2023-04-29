В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на «Crypto.com» 29 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» дал слабину, и откровенно слил пятый матч серии на выезде. Подопечные Хэма не набрали лаже 100 очков за 48 минут игрового времени.

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Энтони Дэвис как не старался, но его 31 очка не хватило. Ривз и Джеймс в сумме набрали всего лишь на одно очко больше, чем набрал Энтони.

«Озерники» не будут валять дурака и с запасом обыграют серьезного, но травмированного соперника, на своем парке при поддержке неимоверных поклонников «Лейкерс».

«Мемфис»

«Мемфис» показал, что он по-прежнему в игре и одержал вполне даже приятную победу над «Лейкерс» на своем льду.

Наконец-то проснулись Бэйн с Морантом, которые забросили больше 30 очков каждый в кольцо «озерников».

В шестом матче серии на территории врага у коллектива Дженкинса шансов на успех практически никаких, только если не случится какое-то чудо.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» —

1.53, победа «Мемфис» — 2.76.

Прогноз: Хозяева закончат серию в свою пользу практически без вариантов.

Альтернативный прогноз: В предстоящей игре хозяева не оставят шансов гостям, и уверенно при своих болельщиках разбомбят соперников.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 2.17.

Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.15.