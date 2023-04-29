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    «Лейкерс» закончат серию у себя дома?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на «Crypto.com» 29 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» дал слабину, и откровенно слил пятый матч серии на выезде. Подопечные Хэма не набрали лаже 100 очков за 48 минут игрового времени.

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    Энтони Дэвис как не старался, но его 31 очка не хватило. Ривз и Джеймс в сумме набрали всего лишь на одно очко больше, чем набрал Энтони.

    «Озерники» не будут валять дурака и с запасом обыграют серьезного, но травмированного соперника, на своем парке при поддержке неимоверных поклонников «Лейкерс».

    «Мемфис»

    «Мемфис» показал, что он по-прежнему в игре и одержал вполне даже приятную победу над «Лейкерс» на своем льду.

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    Наконец-то проснулись Бэйн с Морантом, которые забросили больше 30 очков каждый в кольцо «озерников».

    В шестом матче серии на территории врага у коллектива Дженкинса шансов на успех практически никаких, только если не случится какое-то чудо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» —
    1.53, победа «Мемфис» — 2.76.

    Прогноз: Хозяева закончат серию в свою пользу практически без вариантов.

    Альтернативный прогноз: В предстоящей игре хозяева не оставят шансов гостям, и уверенно при своих болельщиках разбомбят соперников.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 2.17.

    Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.15.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» закончат серию у себя дома?
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