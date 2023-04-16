Кливленд. Огайо. «Рокет Мортгедж Филдхаус». Дата — 16 апреля. Время — 01:00 по мск. «Кливленд» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

В Восточной конференции «Кливленд» занял четвёртое место при 51 победе и 31 поражении. Завоевав путёвку в плей-офф досрочно, «кавалеристы» расслабились в последнем туре регулярного чемпионата, проиграв «Шарлотт» (95:106).

Несмотря на поражение в составе «Кливленда» лучшего результата добился Сэм Мэррилл, набравший 17 очков.

У «Кливленда» прервалась победная серия, которая состоит из трёх матчей. Ранее дважды была обыгран «Орландо» (118:94 и 117:113), а также был достигнут успех в противостоянии с «Индианой» (115:105).

В первом матче плей-офф против «Нью-Йорка» не сыграют пять баскетболистов «Кливленда». Выбыли из строя Дариус Гарленд (травма ноги), Карис ЛеВерт (травма колена), Донован Митчелл (травма руки), Исаак Окоро (травма колена) и Дилан Уиндлер (травма ноги).

«Нью-Йорк»

А вот «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с пятого места Востока. В этом сезоне в регулярке команда одержала 47 побед и потерпела 35 поражений.

В заключительном туре группового этапа «никсы» проиграли «Индиане» (136:141). Хотя лучшим игроком матча стал баскетболист «Нью-Йорка» Оби Топпин. Форвард отправил в кольцо соперника 34 очка.

«Нью-Йорк» не может выиграть уже второй матч подряд. До проигрыша от «Индианы», было ещё фиаско во встрече с «Нью-Орлеаном» (105:113).

В лазарете команды с травмой спины находится защитник Дуэйн Вашингтон. У Джалена Брансона — травма руки. Вне игры тажке Джулиус Рэндл (травма лодыжки). В строй «Нью-Йорка» после травмы икры вернулся Дакуан Джефрис.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Кливленда» — 1.48, победа «Нью-Йорка» — 2.93.

Прогноз: В этой паре команд нужнотолько рисковать, чтобы выбрать победителя. Если есть сомнения, то можно сыграть на результативности поединка. Очень часто матчи с участием «Кливленда» и «Нью-Йорка» завершаются на отметке 230-240 очков.

Ставка: Тотал больше 224.5 с коэффициентом 3.15.

Альтернативный прогноз: Команды примерно одного уровня. В конференции «Кливленд» и «Нью-Йорк» финишировали рядом, заняв четвёртое и пятое места соотвтественно. Есть вероятность, что победитель пары не выиграет с крупным счётом.

Альтернативная ставка: П1 или П2 в 6 и менее очков с коэффициентом 2.90.