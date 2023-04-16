ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Севилья»Вырвали ничью из пасти победы. Два автогола лишили «МЮ» успеха в матче с «Севильей» «Реал» — «Челси»ЛЧ. Ожидаемый успех «Реала», внезапные фиаско «Баварии» и «Наполи» Садио МанеПадение Садио Мане: от символа «Ливерпуля» до проблемы «Баварии»
    Все новости спорта

    Соперники устроят результативный баскетбол в 1/8?

    «Кливленд» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 3.15), ставка на матч регулярки НБА, 16 апреля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Кливленд Кавальерс Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Нью-Йорк»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк». Сезон 2022/2023
    Кливленд. Огайо. «Рокет Мортгедж Филдхаус». Дата — 16 апреля. Время — 01:00 по мск. «Кливленд» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 16 Апреля 2023 года
    Кливленд
  • НБА. Плей-офф
    •  Кливленд 01:00 Нью-Йорк Нью-Йорк
  • НБА. Плей-офф
    •

    «Кливленд»

    В Восточной конференции «Кливленд» занял четвёртое место при 51 победе и 31 поражении. Завоевав путёвку в плей-офф досрочно, «кавалеристы» расслабились в последнем туре регулярного чемпионата, проиграв «Шарлотт» (95:106).

    Несмотря на поражение в составе «Кливленда» лучшего результата добился Сэм Мэррилл, набравший 17 очков.

    У «Кливленда» прервалась победная серия, которая состоит из трёх матчей. Ранее дважды была обыгран «Орландо» (118:94 и 117:113), а также был достигнут успех в противостоянии с «Индианой» (115:105).

    В первом матче плей-офф против «Нью-Йорка» не сыграют пять баскетболистов «Кливленда». Выбыли из строя Дариус Гарленд (травма ноги), Карис ЛеВерт (травма колена), Донован Митчелл (травма руки), Исаак Окоро (травма колена) и Дилан Уиндлер (травма ноги).

    «Нью-Йорк»

    А вот «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с пятого места Востока. В этом сезоне в регулярке команда одержала 47 побед и потерпела 35 поражений.

    В заключительном туре группового этапа «никсы» проиграли «Индиане» (136:141). Хотя лучшим игроком матча стал баскетболист «Нью-Йорка» Оби Топпин. Форвард отправил в кольцо соперника 34 очка.

    «Нью-Йорк» не может выиграть уже второй матч подряд. До проигрыша от «Индианы», было ещё фиаско во встрече с «Нью-Орлеаном» (105:113).

    В лазарете команды с травмой спины находится защитник Дуэйн Вашингтон. У Джалена Брансона — травма руки. Вне игры тажке Джулиус Рэндл (травма лодыжки). В строй «Нью-Йорка» после травмы икры вернулся Дакуан Джефрис.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Кливленда» — 1.48, победа «Нью-Йорка» — 2.93.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: В этой паре команд нужнотолько рисковать, чтобы выбрать победителя. Если есть сомнения, то можно сыграть на результативности поединка. Очень часто матчи с участием «Кливленда» и «Нью-Йорка» завершаются на отметке 230-240 очков.

    Ставка: Тотал больше 224.5 с коэффициентом 3.15.

    Альтернативный прогноз: Команды примерно одного уровня. В конференции «Кливленд» и «Нью-Йорк» финишировали рядом, заняв четвёртое и пятое места соотвтественно. Есть вероятность, что победитель пары не выиграет с крупным счётом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 в 6 и менее очков с коэффициентом 2.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Минай — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фриц — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ингулец — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рух Львов — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нафтан — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Навбахор — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Музетти — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кызылкум — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ислочь — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Нефтчи — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Сморгонь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кливленд» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Соперники устроят результативный баскетбол в 1/8?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры